EuroMillions : un jackpot de 217 millions d'euros à gagner, proche du record historique

Votre vie va-t-elle basculer ce soir ? Après une absence de gagnant lors du tirage du méga jackpot de 200 millions vendredi, la cagnotte de l'EuroMillions s'élève désormais à 217 millions d'euros, soit le troisième plus gros tirage de l'histoire, selon Tirage Gagnant. Une somme astronomique proche du record de 230 millions remportés en 2022 au Royaume-Uni.

Vendredi, six joueurs dont deux Français avaient trouvé les cinq numéros et une des deux étoiles gagnantes leur permettant ainsi de remporter chacun la somme de 268.708 euros. Plus de 55 millions de grilles ont été jouées vendredi.

Le plafond bientôt atteint

Si les 217 millions d'euros ne sont pas gagnés ce mardi, la somme sera remise en jeu et s'approchera certainement du plafond maximum, à savoir 240 millions d'euros, "avant de l'atteindre au tirage suivant, hypothétiquement le mardi 12 décembre", indique Tirage Gagnant.

Et si personne ne coche les bons numéros ? "Dès que le plafond EuroMillions est atteint, la mécanique est la suivante : en l’absence de gagnant du jackpot, le même montant est remis en jeu dans une limite de 4 fois successives avant d’être automatiquement redistribué au(x) gagnant(s) du deuxième rang (lors du 5ème tirage successif au Jackpot plafond)", précise la Française des jeux (FDJ).

220 millions d'euros remportés en 2021 en France

En France, le plus gros jackpot remonte à 2021 où 220 millions d'euros avaient été remportés à Tahiti par une jeune Polynésienne qui jouait pour la première fois.