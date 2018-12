EuroMillions : Tarascon à la recherche d'un mystérieux gagnant

Un gain d’un million d’euros attend toujours son propriétaire à Tarascon, près d’Arles. Si le gros lot de ce tirage EuroMillions n’a pas été gagné, le jeu propose une sorte de seconde chance, pour ceux qui n’auraient pas les numéros gagnants : un code qui est rattaché à chaque ticket, mais que les joueurs oublient souvent de faire valider auprès de leur buraliste, et qui peut pourtant rapporter gros.

Diffuser l'information. Depuis que La Française des Jeux a lancé un appel pour retrouver le mystérieux propriétaire du code gagnant, le buraliste Philippe Capelle reçoit de nombreux coups de fil, généralement de la part de curieux qui tentent de savoir si la personne qui a acheté le ticket a fini par se faire connaître. "On essaye de diffuser l’information au maximum, mais on ne peut pas faire plus", explique le commerçant.

Les caméras de sécurité. La situation amuse les clients, qui souvent demandent au buraliste s’il ne peut pas se souvenir de l'acheteur. Le problème, c’est que le ticket a été vendu un jour de marché, donc un jour d’affluence. "En plus, ça remonte au 6 novembre. On a un peu de mémoire, mais quand même…" L’établissement est bien équipé de caméras de sécurité, mais le disque dur qui stocke les images ne peut pas remonter à plus de dix jours en arrière. "Si on avait eu un disque dur plus puissant, sur deux mois, on aurait pu faire quelque chose", reconnaît Philippe Capelle.

"C’est parti à la poubelle". Son employée, Pascale, pour sa part, ne croit plus au retour du gagnant. "Je pense que c’est parti à la poubelle. J’en suis sûre. Et pourtant, on le dit tout le temps : 'venez faire vérifier vos tickets à la machine' !", martèle-t-elle. Tous comptent maintenant sur la médiatisation pour identifier le gagnant, qui a jusqu’à samedi prochain pour valider son ticket.