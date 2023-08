Espagne : à Barcelone, manger seul en terrasse est devenu un luxe

S’installer seul pour manger ou boire un verre est presque devenu impossible à Barcelone. Depuis plusieurs mois, les restaurateurs refusent les clients seuls ou à deux qui veulent s’installer sur leurs terrasses et privilégient les groupes. C’est dans la rue de Blai, célèbre pour ses tapas, qu'a éclaté la dernière polémique de Barcelone. Pour pouvoir boire un verre en terrasse, il faut dorénavant être chanceux ou être nombreux. Plus de trois, au moins, et avec de la nourriture.

Tout pour la rentabilité

"S’il voit que tu es une personne seule ou en couple, il te demande si c'est pour manger. Si ce n'est pas pour dîner, il ne te donne pas la table", a expliqué un habitant du quartier. Et pour ça, à chacun ses bonnes excuses. La table est réservée, mais à l'intérieur, ou alors quelques minutes seulement. Une méthode qui agace les locaux, dont ce client qui est venu en famille : "Tout le monde devrait consommer ce qu'il veut et rester le temps qu'il veut. Il ne devrait pas se dire qu’il ne peut rester que trente minutes ou une heure".

Mais du côté des restaurants, il faut faire tourner la caisse. Une table en terrasse est une mine d'or à exploiter. Alors, dans ce bar situé en milieu de rue, c'est à l'heure où les touristes arrivent qu'on met en place le chrono. "Le soir, à partir de 19h, on laisse 20 ou 30 minutes pour boire un verre en terrasse sans manger. Si jamais ils veulent manger, ce n'est pas un souci. S'ils veulent juste boire, il faut aller à l'intérieur", a déclaré, au micro d'Europe 1, ce restaurateur de la rue de Blai. La rentabilité est confrontée aux habitudes des Espagnols. À Barcelone, ils n'hésitent pas à rester jusqu'à 2h en terrasse, juste pour un café. Face aux touristes, ce sont eux qui perdent au change.