SNCF : d'après Clément Beaune, l'ouverture à la concurrence «peut être une bonne chose» sur certaines lignes

Jusqu'à 180 euros pour un Bordeaux-Paris... À l'approche des vacances d'été, l'addition peut être salée pour les voyageurs. Certains d'entre eux ont aussi l'impression que les prix des billets sont plus chers qu'avant. Illusion ou réalité ? "Le prix est déterminé par l'offre et la demande", répondait au micro d'Europe 1 Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, qui ne met pas donc pas uniquement ces hausses de tarifs sur le dos de l'inflation. D'après Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, invité d'Europe 1 Matin lundi, l'une des solutions envisagées peut être l'ouverture du rail à la concurrence sur certaines lignes.

"Le prix du TGV est particulièrement cher parce qu'il n'y a plus de places et quand il n'y a plus de places, les prix augmentent. Ce qu'il faut avant tout faire, c'est acheter, commander plus de trains à nos industriels qui produisent en France. C'est une commande qui est aussi effectuée par la SNCF. Et puis je vais mettre les pieds dans le plat : sur certaines lignes à grande vitesse, je pense que la concurrence peut être une bonne chose", a affirmé le ministre au micro d'Europe 1 lundi.

La compagnie espagnole Renfe arrive en France

La ligne Paris-Lyon a par exemple été ouverte à la concurrence avec l'opérateur de train italien Trenitalia il y a un an et demi. Depuis, les prix ont baissé de 20 % et le trafic a augmenté de 15 %, a indiqué Clément Beaune. La compagnie espagnole Renfe devrait pointer le bout de son nez sur le marché français d'ici quelques semaines, entraînant certainement une baisse des prix des trains. "Des liaisons seront ouvertes entre Madrid et Marseille, entre Barcelone et Lyon avec des tarifs extrêmement peu couteux", a assuré le ministre précisant rester un grand défenseur des services publics ferroviaires.

La Renfe annonce que des billets à partir de 9 euros seront proposés, une offre promotionnelle qui ne durera pas forcément très longtemps. Au total, dix villes françaises seront desservies.