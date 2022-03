Présidentielle : Éric Zemmour en opération séduction avec un meeting au Trocadéro ce dimanche

Éric Zemmour veut faire de cet évènement au pied de la tour Eiffel le plus grand rassemblement de la présidentielle. Le Trocadéro, c’est avant tout un symbole cher à l’électorat conservateur : Nicolas Sarkozy y a tenu un meeting en 2012 tout comme François Fillon, en 2017. C’est à cette droite qu'Éric Zemmour veut s’adresser : alors que les instituts de sondage le créditent à 11% des intentions de vote, il est bien loin de Marine Le Pen, qui dépasse désormais les 20%.

Le Trocadéro, symbole à double tranchant

L’ancien journaliste sait qu’il y a peu de chance que des électeurs du Rassemblement national quittent la dynamique de leur candidate pour aller vers lui : c’est donc à Valérie Pécresse qu’il doit prendre des points.

Mais le Trocadéro, c’est aussi le symbole de l’échec. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Fillon n’ont réussi à gagner. Si les images d’une marrée de drapeaux français agités par plusieurs dizaines de milliers de personnes peut permettre à Éric Zemmour de revenir dans la course au second tour, il est possible aussi, que comme en 2012 et 2017, elles ne produisent pas de miracle.

Dimanche, tous ceux qui accordent plus d’importance à la France qu’à leur parti seront au Trocadéro.



Vous aussi, soyez présents : https://t.co/TTIIGSFO25#ZemmourTrocaderopic.twitter.com/Yo6EYrQmCr — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 26, 2022

Samedi, Éric Zemmour a publié un message pour annoncer son meeting. "Dimanche, tous ceux qui accordent plus d’importance à la France qu’à leur parti seront au Trocadéro", a-t-il écrit.