Épreuves du bac : les notes des spécialités dévoilées, le ministère met en garde sur l'assiduité

Les élèves de terminale ont découvert mercredi les notes de leurs copies d'épreuves de spécialité du baccalauréat, le ministère de l'Éducation se félicitant d'un processus "sans incident", tout en appelant les lycéens "à maintenir leurs efforts" jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ces notes au fort coefficient, qui sont publiées depuis mercredi après-midi sur le site de l'Éducation nationale Cyclades, seront pour la première fois prises en compte dans Parcoursup, la procédure d'affectation dans l'enseignement supérieur.

Les élèves disposeront dès jeudi de leurs copies et "verront apparaître leurs résultats sur la plateforme Parcoursup à compter du 14 avril 2023". "L'ensemble du processus s'est déroulé sans incident", a assuré le ministère de l'Éducation dans un communiqué. "Cette année, pour la première fois, l'ensemble du processus (déroulé des épreuves écrites, réunions des commissions d'entente académiques et lancement des corrections puis réunions des commissions d'harmonisation) était organisé dans un calendrier normal", a-t-il rappelé.

Les délibérations du jury en juillet

Les 536.081 candidats (390.710 en voie générale, 145.371 en voie technologique) ont passé en mars chacun deux épreuves de spécialité, les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale. Elles comptent à elles deux pour un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points. Ce fort coefficient pourrait pousser certains élèves de terminale à ne plus aller en cours de manière régulière, une bonne partie de la note finale du bac étant déjà connue. Face à cette crainte, le ministère a tenu à rappeler l'importance de l'assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire.

"Le troisième trimestre est d'ores et déjà en cours. Les élèves doivent maintenant poursuivre leurs efforts autour des évaluations des disciplines du tronc commun qui comptent dans 40% des résultats finaux, maintenir leur investissement en enseignements de spécialités dans l'objectif de préparer leur épreuve du grand oral et leur entrée dans le supérieur", est-il écrit dans ce communiqué. Le ministère ajoute que "les appréciations du Livret scolaire du lycéen (LSL) rendront compte, pour les réunions du jury de délibération de juillet, de l'assiduité, du travail, des progrès et de la capacité à réussir de chacun sur l'ensemble de l'année, troisième trimestre compris".

40% du bac est noté sur le contrôle continu

"Ces éléments, qui incluent l'ensemble des notes jusqu'à la fin de l'année scolaire, seront également pris en compte dans la phase complémentaire de Parcoursup", ajoute-t-il. Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, sa note repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, tous passés en terminale).