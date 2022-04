Journée mondiale de la terre : pourquoi est-il encore difficile de bien trier ses emballages ?

Bacs jaunes, bacs bleus ou ordures ménagères : plus de la moitié des Français ne recyclent pas systématiquement leurs déchets ou pas toujours de la bonne manière. La faute, peut-être, aux règles du tri qui varient d'une collectivité à l'autre, et qui évoluent dans la plupart des villes françaises. Désormais, quelle que soit leur composition, il faut mettre tous ses emballages dans le bac de tri. Au micro d'Europe 1, Stéphanie Foucart, directrice mobilisation citoyenne pour l'organisme de recyclage Citeo, fait le point.

"Vous pouvez trier tous les emballages en métal, les emballages papiers, cartons, ceux qui sont ouverts... Et pour les emballages plastiques, il y a une petite différence entre les territoires", explique Stéphanie Foucart. "Un tiers des Français vont trier les bouteilles et les flacons plastiques. Et il y a deux-tiers d'entre eux qui vont pouvoir trier tous les emballages en plastique sans exception."

Une application pour savoir où jeter ses emballages

Pour s'y retrouver, il existe même des applications qui scannent les produits afin de savoir où les jeter. "Vous pouvez utiliser l'appli Guide du tri de Citeo qui vous indique la consigne de tri de votre commune", détaille-t-elle sur Europe 1. "Elle va même préciser la couleur de bac parce que ça peut aussi quelque fois désarçonner, lorsqu'on part en vacances ou lorsqu'on va voir des amis, de ne pas s'y retrouver dans les couleurs de bacs qui peuvent être différentes dans les villes", ajoute Stéphanie Foucart.

En 2023, une seule règle simple s'appliquera pour tous les territoires : les emballages iront dans le bac de tri.