Entre la garrigue et la Méditerranée, randonnée dans le massif de l'Esterel

ÇA VAUT LE DÉTOUR

Tout l'été, Europe 1 vous a emmené en balade sur les plus beaux sentiers de randonnée de France. On chausse nos chaussures de rando une dernière fois, direction les bords de la Méditerranée, pour parcourir les sentiers du massif de l'Esterel, dans le Var.

Décor idyllique

D'un côté, la Méditerranée avec ses teintes émeraude. De l'autre, la Provence et ses imposants massifs calcaires. Bienvenue dans le massif de l'Esterel et sa roche rouge ou plutôt rouille. 32.000 hectares de nature et de sentiers à parcourir, à deux pas de Saint-Raphaël et de Fréjus. Voilà pour le décor idyllique, que l'on peut parcourir grâce à une vingtaine de randonnées différentes.

© Wikicommons

Ce massif, vous pouvez le parcourir en long, en large et en travers, à toute heure de la journée pour découvrir la lumière changeante et les magnifiques teintes de la roche rouge. Si vous êtes plutôt mer, alors on vous conseille d'opter pour le sentier des douaniers, créé sous le Second Empire pour surveiller les côtes varoises.

Des sentiers plus ou moins difficiles

On se met en route au port de Santa Lucia pour 11 kilomètres de marche. Comptez 4h30 environ, c'est un chemin assez difficile. On n'oublie pas sa bouteille d'eau ! Mais l'avantage c'est que quand c'est difficile, au bout du chemin on est tranquille. Le chemin, justement, est magnifique : il passe par des petites criques, des calanques, des jolies plages. De quoi faire des petites pause baignades si'il fait trop chaud. Au bout, vous pouvez prendre le bus pour revenir à votre point de départ et récupérer votre voiture.

© Wikicommons / Opasteur

Si vous préférez la garrigue, optez pour le chantier du Pic de l'Ours ou alors le tour du Cap Roux. C'est une boucle de 2h30 de marche, assez facile, avec un très beau panorama à la clef. Au sommet du Cap Roux, à 450 mètres d'altitude, si vous voulez vous amuser, il y a une table d’orientation avec vue sur Cannes et toute la côte. Et vous pouvez aussi pousser jusqu'à la grotte de la Sainte-Baume, connue aussi sous le nom du sanctuaire de Sainte-Marie-Madeleine qui était venue évangéliser la Provence.