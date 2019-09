Encouragés à évoquer Jacques Chirac en classe lundi : "Mes élèves ont déjà commencé à m'en parler", témoigne un professeur

RÉACTION

À l’occasion lundi de la journée de deuil national décidé par Emmanuel Macron en hommage à Jacques Chirac, Matignon a diffusé une circulaire dans laquelle il propose aux professeurs d'évoquer la carrière du 22ème président de la 5ème République pendant les cours. "Mes élèves ont déjà eux-mêmes commencé à m'en parler", explique au micro d'Europe 1 Iannis Roder, professeur d’Histoire-géo en collège à Saint-Denis.

Ne pas "faire le Wikipédia de Chirac"

S'il compte volontiers faire un topo sur l'ancien président à ses élèves, ce membre du Conseil de la laïcité prévient qu'il ne compte pas pour autant faire "le Wikipédia de Chirac". "Je vais prendre quelques points importants de l'action publique et diplomatique qui ont un rôle dans l'Histoire, notamment le discours de 1995 lors des cérémonies de commémoration du Vel d'Hiv, le discours de Johannesbourg - 'La maison brûle mais nous regardons ailleurs" - et puis le refus de l'intervention française en Irak en 2003", égrène le professeur au micro d'Europe 1. "Et puis peut-être que je vais me permettre d'évoquer son refus permanent de l'alliance avec l'extrême droite", ajoute-t-il.

Quant à savoir si les autres professeurs vont, eux aussi, dire quelques mots pour expliquer l'envergure de Jacques Chirac, c'est un pronostic hasardeux à en croire le professeur d'Histoire-géo : "Tout dépendra de la volonté de chacun, puisque les professeurs ont la liberté pédagogique et peuvent décider d'en parler ou non".