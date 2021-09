En quoi consiste la table végétale, la nouvelle tendance culinaire de cette année ?

Finie l'époque où la cuisine végétale était le parent pauvre des plus grandes tables gastronomiques. Le végétal a envahi les cuisines des plus grands maîtres jusqu'à même arriver à l'Élysée. Aujourd'hui, les grands chefs comme Alain Ducasse, Pierre Hermé ou et Guillaume Gomez, ex-chef du président de la République, s'y mettent.

La table végétal, c'est quoi ?

La table végétale consiste à cuisiner en évitant au maximum les aliments d'origine animale. Au menu : des fruits, des légumes, des céréales et même des fleurs comestibles. Le régime végétal a de multiples bienfaits, notamment pour la santé mais aussi pour l'environnement.

Longtemps boudé par les grands chefs, le végétal revient à la mode cette année. Alain Ducasse a récemment ouvert sa table autour de la naturalité dans le 10ème arrondissement de Paris. "Safid" est un réfectoire qui propose une cuisine composée à 95% de légumes et de céréales, avec un faible impact environnemental. Les plats varient chaque semaine. Au menu : quinoa, légumes d'été, poivron pilé au paprika, ou encore une aubergine rôtie servie avec un condiment caviar d'aubergines, noix et basilic.

Les grands chefs pâtissiers ont aussi décidé de mettre la main à la pâte. Pierre Hermé a réalisé un dessert sans produits d'origine animale. Son macaron, "Roses des sables", est fait à base d'amandes grillées et de chocolat au lait d'amande.

Le végétal à l'Élysée

Le végétal est même arrivé sur la table de l'Élysée. Brigitte Macron aurait demandé à l'ancien chef des cuisine du palais présidentiel, Guillaume Gomez, de créer des menus en utilisant plus de dix fruits et légumes par jour et non cinq, comme recommandé par le gouvernement. D'ailleurs, le prochain livre de cuisine de Guillaume Gomez sera centré uniquement sur la cuisine végétale.

La table végétal chez soi

Si vous voulez manger végétal à la maison afin d'améliorer votre santé et votre bilan carbone, il est conseillé de privilégier les céréales, les légumes et parfois le poisson de pêche durable. Il faut aussi choisir des produits locaux et de saison. Vous pouvez aussi rajouter des plantes comestibles à votre alimentation comme des herbes et des fleurs à votre assiette.