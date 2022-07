En Martinique, les professionnels du tourisme craignent un été morose

Le coût des grandes vacances 2022 s'annonce salé pour les Français. Conséquence de l'inflation, hôtels, campings, billets d'avions subissent une conséquente hausse des prix. En Martinique, où Europe 1 s'est rendue, les professionnels du voyage sont les premiers inquiets face à cette augmentation. D'autant plus dans ce département ultra-marin qui a perdu près de 40% de son tourisme en deux ans de pandémie de Covid.

Bien que la période juillet-août ne corresponde pas à la haute saison dans ce territoire d'Outre-Mer, l'impact est déjà très lourd pour Brice, patron d'une agence à Fort-de-France. "Sur les deux derniers mois, on a une augmentation de 120€ sur les billets d'avion au départ de Paris, pour un prix moyen de billets qui est dans les 600€. Donc ce n'est pas le bon moment. On pensait qu'on était enfin sorti de cette crise du Covid. On en est sortis, mais on se retrouve dans cette nouvelle crise qui aura un impact très important", regrette-t-il.

La Martinique, très dépendante du tourisme métropolitain

Une inquiétude partagée par l'ensemble des acteurs du tourisme. Les visiteurs métropolitains représentent la moitié du chiffre d'affaires de Kevin, patron d'une société de location de voitures. "Aujourd'hui, nous enregistrons une baisse de 20% de nos réservations. Ce contexte d'augmentation du prix des billets plus le Covid qui continue d'évoluer de manière imprévisible n'arrange pas du tout la situation. Et aujourd'hui, on est inquiets sur la petite saison qu'on aurait voulu pouvoir faire".

Chaque année, les vols au départ de Paris représentent plus de 70% des arrivées en Martinique. La flambée des prix des billets d'avion risque bien de changer la donne cette année.