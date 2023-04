EN IMAGES - Cédric Grolet, Pierre Hermé, Alain Ducasse... Découvrez leurs plus belles créations en chocolat pour Pâques

Du chocolat, du chocolat et encore du chocolat. Cette année encore, pour Pâques, les plus grands chocolatiers et pâtissiers se sont surpassés pour proposer des créations plus originales les unes que les autres. De véritables œuvres sucrées qu'ils ont présenté sur leurs réseaux sociaux. Pour déguster avec les yeux avant d'avoir peut-être la chance de les retrouver lors de la chasse aux œufs ce dimanche.

Europe 1 vous propose une petite liste non exhaustive des plus belles créations pour Pâques... Toutes en chocolat bien sûr !

Les poules - et leurs œufs - de Cédric Grolet

Sur les réseaux, il est l'un des chocolatiers les plus suivis et chacune de ses créations est liké par des milliers d'abonnés. Connu surtout pour ses trompe-l'œil en forme de fruits, Cédric Grolet est aussi un amoureux du chocolat. Cette année, il a modernisé la célèbre poule en chocolat, remplie d'oeufs au praliné à l'ancienne et au gianduja.

Les petits animaux de Cyril Lignac

Le très célèbre chef Cyril Lignac présente cette année une gamme de chocolats de Pâques sur le thème des animaux. Toujours aussi "gourmands et croquants", ces petits animaux au chocolat noir, dulcey ou noir sont également disponibles en version guimauve.

L'oeuf propice au voyage de Pierre Hermé

Pour ces fêtes pasquales, le chef-pâtissier Pierre Hermé nous plonge dans l'univers de la civilisation précolombienne avec ses créations composées de glyphes, ces gravures inspirées des Mayas. De quoi se régaler tout en voyageant.

L'univers de la ferme d'Alain Ducasse

Cette année, le chef Alain Ducasse propose une collection de chocolats de Pâques sur le thème de la ferme. Des petits coqs, lapins, cochons ou encore agneaux sortis tout droit de l'imagination du chef chocolatier de la manufacture Quentin Francis Gaigneux.

Les renards de Yann Couvreur

Les animaux ont décidément la cote cette année. Le chef pâtissier Yann Couvreur s'est inspiré des renards pour sa collection de Pâques 2023. En plus des petits chocolats en forme de canidés, il y a aussi une pièce phare : l'oeuf fourré au praliné noisette.