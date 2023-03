Pâques : et si vous craquiez cette année pour des chocolats... vegan ?

Manger du chocolat vegan à Pâques ? Et pourquoi pas ? Le 9 avril prochain, la grande chasse aux œufs fait son retour pour le plus grand bonheur des enfants. Mais cette fête plaît aussi aux adultes et particulièrement aux amoureux du chocolat. Malheureusement, pour les végans, il n'est pas toujours facile de trouver un bon produit. Car même si les moulages en chocolat noir sont naturellement vegan, souvent les fritures ou les pralinés sont fabriqués avec de la crème ou du beurre. Pour l'occasion, la chroniqueuse Amélie Escourrou, invitée dans Bienfait pour vous, présente ces nouveaux produits imaginés par des chocolatiers créatifs.

D'une nouvelle chocolaterie au Meilleur ouvrier de France

Les choses changent. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu, Jade Genin vient d'ouvrir une chocolaterie avenue de l'Opéra à Paris. Dans sa boutique, aux allures d'une bijouterie, elle se donne pour mission de faire des chocolats les plus simples et naturels possible. "Les pralinés sont faits sans matière animale parce qu'il n'y a pas besoin d'ajouts quand on a déjà le gras et le goût du fruit sec ainsi que le côté gourmand du chocolat. Pour moi, il y a besoin que de ces deux ingrédients. Éventuellement, on les infuse avec des produits comme la camomille, le tamarin ou le jasmin. Mais autrement, on n'a pas d'autres ajouts de produits", dévoile la chocolatière interrogée par Amélie Escourrou. Au niveau du sucre, Jade Genin n'utilise que du non raffiné car "c'est une sucrosité beaucoup plus douce et qui attaque moins le palais que le sucre blanc".

Cette tendance du vegan a même fini par toucher les plus grands chocolatiers. Le Meilleur ouvrier de France Nicolas Cloiseau, de La Maison du chocolat, propose des moulages en chocolat noir et des fritures entièrement vegan. Un petit plus pour ces produits, ils peuvent être livrés partout en France. "Souvent, les chocolatiers ne veulent pas envoyer les moulages à Pâques car il y a un risque de casse", précise la chroniqueuse. Nicolas Cloiseau va même plus loin en proposant des ganaches pour les végans. "À la place de la crème, le chocolatier met du jus de fruit. C'est un très bon moyen de manger du chocolat en ayant le sentiment de faire une détox", reconnaît Amélie Escourrou au micro de Julie Vignali et Mélanie Gomez.

Et pour le chocolat au lait ?

Mais Pâques est avant tout une fête pour les enfants friands de chocolat au lait. Et là aussi, il existe une solution. "Maintenant, on en trouve avec du lait végétal. Par exemple, le Lapin or de Lindt existe désormais en version vegan", rapporte-t-elle. "Celui-ci est fabriqué avec du lait d'amande et d'avoine et est accompagné de petits œufs fourrés à la crème de noisette", note la chroniqueuse. À noter tout de même que ce produit n'est pas disponible en supermarché mais seulement sur internet et dans les épiceries vegan.