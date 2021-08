En Gironde, des bracelets pour remplacer les pass sanitaires dans les bars et restaurants

REPORTAGE

Depuis le 9 août, un pass sanitaire est désormais obligatoire pour s'installer en terrasse ou manger au restaurant. Afin de simplifier le quotidien des propriétaires d'établissements, mais aussi des clients doublement vaccinés, plus de 200 cafés et restaurants girondins se sont portés volontaires pour tester un nouveau dispositif de bracelets gratuits. L'initiative, portée par l'Umih 33 (Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie) et approuvée par la préfecture de la Gironde, va débuter à partir de la fin de semaine.

Une fois ce bracelet fixé autour du poignet, impossible de le retirer sans l'arracher. Gratuit, ce ruban de plastique ne sera donné qu'aux clients sur la base du volontariat. Quelques 20.000 bracelets colorés permettront de s'asseoir dans un restaurant ou une terrasse de café ici, sans avoir à chaque fois à présenter son QR Code. "On s'est aperçu que beaucoup de nos clients venaient de manière récurrente : plusieurs fois dans la journée ou tous les jours. Pour éviter de demander ce pass sanitaire de manière trop régulière, on a imaginé faire porter à nos clients un bracelet", explique Laurent Tournier, président de l'Umih33.

500 établissements espérés

Le processus est simple : il suffit de se présenter devant un établissement et de justifier d'un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 et de son identité. "On peut garder ce bracelet indéfiniment, mais ça ne fonctionne que sur le fait qu'on puisse produire un justificatif des deux doses de vaccin, pas le PCR", précise Laurent Tournier.

L'Umih 33 espère qu'au moins 500 établissements participeront à l'opération. En Gironde, les bars et restaurants déplorent en moyenne une baisse de de 20 à 25%, parfois beaucoup plus, de leur chiffre d'affaires depuis l'extension du pass sanitaire. Dans les autres départements, l'initiative est scrutée avec intérêt. Elle pourrait permettre la fluidification des contrôles dans les établissements.