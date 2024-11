EN DIRECT - Tempête Caetano : la neige tombe en Île-de-France, 58 départements placés en vigilance orange

Avis de tempête sur une large partie de l'Hexagone. En raison du passage de la dépression Caetano, 58 départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France ce jeudi matin pour neige et verglas et vent violent. Les premiers flocons sont d'ores et déjà tombés sur la Bretagne, la Normandie et sur une partie de l'Île-de-France. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations : La tempête Caetano traverse la France d'ouest en est ce jeudi

58 départements sont placés en vigilance orange neige et verglas et vents violents

Des rafales jusqu'à 150km/h sont attendus sur les points les plus hauts des Alpes

Vitesse maximale abaissée de 20km/h depuis 11h

La préfecture de police de Paris fait savoir que la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20km/h sur l'ensemble de l'Île-de-France à partir de 11h en raison des chutes de neige et de l'apparition de verglas.

❄ L'ensemble de l’Île-de-France est placée en vigilance orange neige/verglas à compter de ce jour, jeudi 21 novembre 10 heures. Les chutes de neige attendues sont de 1 à 3cm et peuvent rendre les conditions de circulation difficiles.



Respectez les consignes des autorités

58 départements placés en vigilance orange

Entre neige et verglas et puissantes rafales, le passage de la tempête Caetano a provoqué le passage en vigilance orange de 58 départements. Toute l'Île-de-France est concernée. La dépression traversera le pays d'ouest en est.

Pour jeudi 21 novembre 2024 :

58 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 22 novembre 2024 :

31 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés

À quoi s'attendre ce jeudi ?

Jusqu'à 5cm de neige attendus en plaine et même 10cm localement, axes fermés à la circulation... Voici tout ce à quoi il faut s'attendre ce jeudi 21 novembre.