EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la nouvelle journée de mobilisation

Le bras de fer sur la réforme des retraites ne fait que commencer. Au lendemain de la grande grève de jeudi, qui a réuni des centaines de milliers de manifestants dans toute la France, de nombreuses perturbations sont toujours à attendre dans les transports, vendredi. Suivez cette deuxième journée de mobilisation en direct sur Europe 1.

Les trois infos à retenir >> La grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF et à la RATP >> Le trafic des trains sera très perturbé, tout comme les transports en commun en région parisienne >> La situation sur les routes pourrait être plus compliquée que jeudi

Trafic toujours très perturbé à la SNCF, de nombreux vols annulés

Le trafic SNCF sera "encore très perturbé" vendredi, avec 90% des TGV annulés ainsi que 70% des liaisons TER. Concernant les TER, les "30% du trafic en moyenne" promis en circulation seront "essentiellement" assurés par des autocars de substitution, indique la direction. Le trafic TER sera ainsi en moyenne légèrement meilleur que jeudi, où 20% des liaisons étaient assurées. Pour réaliser le trafic TER vendredi, il y aura au total 1.755 autocars et 490 trains en circulation, indique la direction. Pour les TGV, la SNCF prévoit un trains sur dix en circulation sur les axes Est, Nord et Sud-Est, ainsi que un train sur six sur l'axe Atlantique et pour les trains Ouigo. Il n'y aura aucun TGV intersecteurs (province-province).

Le secteur aérien sera encore une fois touché. Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyen-courrier vendredi. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait demandé un peu plus tôt aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols pour vendredi, comme jeudi déjà, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

Les transports publics toujours très impactés en Île-de-France

En Île-de-France, le trafic à la RATP sera toujours très perturbé, le mouvement de grève ayant été reconduit jusqu'à lundi. Comme jeudi, il n'y aura aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13, a indiqué la RATP dans un communiqué, tandis qu'un RER A sur deux et un RER B sur trois circuleront aux heures de pointe uniquement.

Interrogation sur le trafic routier

L'une des principales interrogations pour vendredi porte sur l'état du trafic routier. Jeudi, de nombreux usagers avaient anticipé la grève, certains privilégiant le télétravail ou prenant des jours de congés. Mais la circulation sera-t-elle aussi fluide ? Pour connaître les prévisions de trafic, vous pouvez utiliser Waze ou Google Maps, ou encore des sites internet comme infotrafic.com, viamichelin.fr, ou encore sytadin.fr.