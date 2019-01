EN DIRECT - Circulation perturbée, transports affectés... la neige débarque en plaine

L'ESSENTIEL EN DIRECT

En jetant un œil par la fenêtre, ce mardi matin, vous avez peut-être remarqué que quelque chose avait changé. Si ce quelque chose tombe du ciel et colore le sol d'un léger manteau blanc, vous êtes sans doute en Normandie, dans le bassin parisien ou dans le Centre. Depuis la nuit dernière, plusieurs régions sont en effet traversées par un épisode neigeux. Par précaution, Météo-France a décidé de placer 24 départements en vigilance orange.

Les informations à retenir : Des averses de neige sont attendues en plaine sur la Normandie, le bassin parisien et le Centre, avec 2 à 5 cm au sol

Météo-France a placé 24 départements en vigilance orange et sept départements ont déclenché le plan grand froid

Entre 2 et 5 cm attendus au sol

Après le froid lundi, la neige a donc fait son apparition dans le nord et le centre du pays. En Haute-Normandie, dans les Hauts-de-France, sur le bassin parisien et dans le Centre, entre 2 et 5 cm sont attendus au sol mardi. L'arrivée de la neige est cependant prévue à 7 heures pour les Yvelines, entre 8 heures et 9 heures pour Paris et entre 9 heures et 10 heures pour la Seine-et-Marne. Quelques pluies verglaçantes pourraient également être observées sur l'ouest de la région Centre ainsi que sur les Hauts-de-France.

24 départements en vigilance orange

Par précaution, 24 départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas par Météo-France : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Sept départements ont activé lundi leur plan "grand froid" qui permet l'ouverture, sur décision des préfets, de places d'hébergement supplémentaires : le Cantal, les Ardennes, la Haute-Marne, le Nord, l'Eure, la Seine-Maritime et le Var.

Un premier épisode neigeux… Puis un deuxième

Un nouveau passage neigeux est annoncé pour mardi soir et pendant la nuit de mardi à mercredi. Mercredi, ce sont les régions du centre-est qui seront les plus touchées, avec également jusqu'à 5cm de cumul attendu, voire 5 à 8cm sur certaines régions. À l'issue du second jour, "des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus sont de l'ordre de 5 à 10 cm, avec localement jusqu'à 15 cm", selon Météo-France.

En ce moment || Les premières précipitations neigeuses sont observées de la Seine Maritime à l'Orne à l'avant de la perturbation qui progresse par l'ouest. Quelques phénomènes glissants locaux sont probables à l'avant. Soyez prudents et restez informés : https://t.co/KA0Ij27Eeapic.twitter.com/zRcLvlQEZ1 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 22 janvier 2019

Dès mardi, mais aussi dans les prochains jours. Et pour cause : ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu'au début du mois de février.

De la neige aussi sur les reliefs

Les chutes de neige seront aussi très importantes en montagne : le Massif central et le nord des Alpes pourraient enregistrer des cumuls de 10 à 15 cm, mais ce sont surtout les Pyrénées qui seront, avec 5 à 20 cm à 700 mètres d'altitude et 1 à 1,5 m au-dessus de 1.400 m. Le risque d'avalanches deviendra fort au cours de la journée de mercredi.

Séquence hivernale demain et mercredi : #neige en plaine dans un grand quart nord-est, à basse altitude dans le Centre-Est. Plus d'1m de neige attendu en moyenne montagne dans les #Pyrénées.

Restez informés ▶️https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/6ftM3liFOB — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 21 janvier 2019

Restrictions de circulation et transports affectés

En Île-de-France, la préfecture de police a activé le niveau 2 du plan Neige et verglas. Elle conseille de prendre les transports en commun voire de reporter les déplacements non indispensables. La vitesse est également limitée à 80km/h dans l'ensemble du département. Depuis 6 heures, la RN 118, où 900 personnes étaient restées coincées dans leur voiture l'an dernier, est interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises et aux véhicules transportant des matières dangereuses. Des opérations de salage ont eu lieu dans la nuit.

La SNCF, elle, est en "préalerte". Toujours en Île-de-France, les agents de la RATP sont "mobilisés" et "prêts à mettre en œuvre les mesures nécessaires", selon un porte-parole.

Sur Europe 1, le chef du service exploitation des routes pour le département de la Somme s'est lui aussi voulu rassurant : "Nos stocks de sel sont ravitaillés, nos équipements de service hivernal sont opérationnels et les petits dysfonctionnements éventuels seront réparés dans la journée", a promis Michel Boucher lundi soir.

Dans l'hypothèse de difficultés de circulation, le ministère de la Transition écologique a toutefois invité sur Twitter à limiter les déplacements et encouragé à utiliser l'application Bison Futé, qui propose une rubrique "routes en hiver" indiquant leur état.

❄⚠️ En prévision des épisodes neigeux annoncés par @meteofrance, adoptez l'application Bison Futé «Routes en #hiver» qui indique l'état des #routes et les risques de blocages en temps réel.

https://t.co/KYaZ17OsQT

Bison Futé pic.twitter.com/NqF5ScO8hV — Ministère Écologie (@Min_Ecologie) 21 janvier 2019

Dans les Hauts-de-France, où les cinq départements sont concernés par la vigilance orange, le Conseil régional a pour sa part déjà annoncé la suspension des transports scolaires et interurbains dans l'Aisne, le Pas-de-Calais et une partie du Nord, toute la journée de mardi.

Premiers flocons, premières images

Comme vous l'avez indiqué avec le hashtag #E1Neige, la neige était au rendez-vous dans l'Eure, en Moselle ou en Côte-d'Or, tôt, mardi matin.

A Oissel, près de Rouen, la nuit a déposé une fine couche de neige. La journée promet d'être fraîche et riche en glissades ! #E1Neigepic.twitter.com/lkfyCpaRle — Marthe Ronteix (@MartheRonteix) 22 janvier 2019