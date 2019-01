La neige débarque en plaine : à quoi faut-il s'attendre en ce début de semaine ?

Le froid s'est déjà installé en France lundi… Et dès mardi, ces températures basses seront accompagnées de flocons qui arriveront par le nord-ouest pour gagner progressivement le centre, en passant par le bassin parisien.

Lundi après-midi, Météo-France a placé 24 départements du centre et du nord en vigilance orange : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

La situation attendue en plaine

Dans son dernier bulletin, Météo-France annonce que "les nuits prochaines seront froides et favorables à la formation de phénomènes glissants". En Haute-Normandie, dans les Hauts-de-France, sur le bassin parisien et dans le Centre, des averses de neige de neige sont attendues, avec entre 2 à 5 cm au sol. Le phénomène se décalera ensuite vers le Massif Central, la Bourgogne, la Champagne, les Ardennes dans l'après-midi.

Une large partie du pays a été placée en vigilance jaune neige et verglas dès lundi. Il est ainsi conseillé de rester "attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau."

La journée de mercredi verra cette situation perdurer sur l'ensemble des régions citées. Le retour à la normale est prévu dans la soirée, avant une accalmie jeudi malgré des températures toujours froides.

Et en montagne

Mardi, les chutes de neige seront très importantes sur les Pyrénées, avec 5 à 20 cm à 700 m et 1 mètre à 1,5 mètre au dessus de 1.400 m. Le risque d'avalanches deviendra fort au cours de la journée de mercredi.

Séquence hivernale demain et mercredi : #neige en plaine dans un grand quart nord-est, à basse altitude dans le Centre-Est. Plus d'1m de neige attendu en moyenne montagne dans les #Pyrénées.

Restez informés ▶️https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/6ftM3liFOB — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 21 janvier 2019

Côté mercure

Les températures seront 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Mardi matin, Météo-France prévoit 1 à 2 degrés en Ile-de-France, -1 à -4 sur la Lorraine, et -1 à -6 dans le Doubs. Dans l'après-midi, le soleil ne réchauffera qu'à peine l'atmosphère, avec -1 à 3 degrés dans le Nord et 2 à 3 degrés dans la Somme et la Seine-Maritime.

Les températures resteront basses toute la semaine, inférieures aux moyennes de saison.