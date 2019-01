EN IMAGES - La neige est arrivée en Normandie, quelques flocons dans les Hauts-de-France

EN IMAGES

Un épisode neigeux hivernal "habituel" touche le nord-ouest de la France. Mardi matin de nombreux flocons étaient déjà visibles en Normandie, notamment à Rouen, à Dunkerque ou au Touquet, mais aussi dans les Hauts-de-France. Les chutes de neige devraient atteindre le bassin parisien dans la matinée, puis la Bourgogne et la Champagne dans la journée. Météo-France compte sur un cumul de 2 à 5 cm sur ces régions mardi.

24 départements en vigilance orange. "C'est une séquence hivernale habituelle de neige en plaine, néanmoins on le sait tous, ça va causer des soucis", estime le prévisionniste Olivier Proust, en référence aux possibles difficultés de circulation. Dans cette optique, 24 premiers départements des Hauts-de-France, d’Île-de-France, du Centre-Val-de-Loire et du Grand-Est ont été placés en vigilance orange.

Vos photos via #E1Neige

N'hésitez pas à nous partager vos photos et la situation dans votre région sur les réseaux sociaux, via le hashtag #E1Neige. Dès mardi, mais aussi dans les prochains jours. Et pour cause : ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu’au début du mois de février.