EN DIRECT - Gilets jaunes : suivez l'acte 22 de la mobilisation

EN DIRECT

Après avoir enregistré leur plus faible mobilisation samedi 6 avril, avec 22.300 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, les "gilets jaunes" sont à nouveau dans la rue samedi un peu partout en France. Cet acte 22 pourrait être celui qui détermine l'avenir du mouvement.

Les infos à retenir : L'acte 21, samedi dernier, a été le plus faible de la mobilisation avec 22.300 manifestants

A Toulouse, où un appel national a été lancé, une page Facebook recense 1.500 participants et 4.100 intéressés

A Lyon, pour la première fois, un périmètre est interdit aux "gilets jaunes"

Toulouse, centre de la mobilisation

Pour ce nouveau week-end, l'appel national de la mobilisation se situe à Toulouse si l'on en croit la page Facebook "Acte XXII : Toulouse Capitale Nationale Des Gilets Jaunes" qui totalise 1.500 participants et 4.100 personnes intéressées, ce vendredi. Le rendez-vous est fixé au métro Jean Jaurès dès 10 heures pour un "spectacle" et des "prises de paroles", et un départ à midi. Non déclarée en préfecture, cette nouvelle manifestation dans le bastion historique du mouvement doit se faire en présence de deux figures des "gilets jaunes", Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle, plus connu sous le pseudonyme "Fly Rider".

Une mobilisation est prévue à Paris, où les manifestations sur les Champs-Elysées, ses voies perpendiculaires et un périmètre comprenant l'Assemblée nationale et la présidence de la République sont une nouvelle fois interdites. Sur la page Facebook dédiée, "Acte 22 Paris Englouti Par Un Tsunami Jaune !", on recense ce vendredi matin 291 participants et 1.400 personnes intéressées. Pendant "l'acte 21", 3.500 personnes étaient rassemblées dans la capitale selon les chiffres officiels, contestés comme chaque semaine.

Un périmètre interdit à Lyon, une première

En région, d'autres manifestations sont prévues notamment à Chartres, avec une page Facebook qui pointe à 159 participants et 1.000 intéressées. L'Allier a également une page similaire qui intéresse 2.400 personnes et des actions sont d'ores et déjà annoncées à Lille et à Dunkerque où, dès vendredi soir, Jérôme Rodrigues, un des visages des "gilets jaunes" devrait être présent. Malgré une interdiction d'un périmètre encore "non précisé" à Lyon, une première depuis le début du mouvement, la capitale des Gaules a elle aussi sa page Facebook où 393 personnes se déclarent "participants" et 2.300 intéressées. La manifestation déclarée doit partir de la place Antonin Poncet à 14 heures.

D'après le quotidien Le Progrès, une autre manifestation est prévue à une centaine de kilomètres de là, à Roanne, où un parcours "inédit de 6,5 kilomètres" a été posé en préfecture pour ce 13 avril.

Un nouveau cadre législatif

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur a, lui, insisté sur la mise en vigueur dès samedi du nouveau cadre législatif, indiquant avoir envoyé vendredi matin "une circulaire à l'ensemble des préfets pour les inviter à préparer la bonne utilisation de ces dispositifs, à travailler avec les procureurs, les parquets".

La loi, partiellement censurée début avril par le Conseil constitutionnel, "donne un certain nombre de moyens qui nous permettrons de faire des fouilles renforcées contre les armes par destination dans les 24 heures qui précèdent", a-t-il détaillé. Il a rappelé que le fait de se masquer, de cacher son visage "à un moment d'émeute" devient ainsi "un délit passible d'une peine d'un an et de 15.000 euros d'amende". Mais "la menace semble plus forte pour le 20 avril, vous avez vu un certain nombre d'appels qui invitent quasiment à détruire Paris", a mis en garde le ministre.