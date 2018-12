Emma, "gilet jaune" près de Lorient : "La vie, ce n'est que se battre pour savoir comment demain on va pouvoir subsister"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Comme de nombreuses femmes, Emma a décidé de revêtir le gilet jaune. "Je n'ai plus rien à perdre", lâche-t-elle au micro d'Europe 1, depuis un barrage situé à proximité du dépôt pétrolier de Lorient.

Avec un revenu de 700 euros par mois, elle élève seule sa fille Noémie, âgée de 7 ans et handicapée. "Si je reste chez moi, je sais que le découvert va augmenter, on va continuer à s'enfoncer, jusqu'au jour où on ne pourra plus rien faire et où on va se retrouver à la rue."

"Il n'y a pas de sorties, il n'y a pas de plaisirs." "Ma fille ne manque jamais de rien mais moi je tourne avec une paire de chaussures sur une année", confie-t-elle. "Il n'y a pas de sorties, il n'y a pas de plaisirs. La vie, ce n'est que se battre pour savoir comment demain on va pouvoir subsister."