EN DIRECT - Gilets jaunes : après le 1er mai, qu'attendre de l'acte 25 ?

Cette fois, ils ne se sont donnés que quelques jours de répit. Trois jours après les manifestations du 1er mai, les gilets jaunes devraient de nouveau descendre dans la rue ce samedi, à en croire plusieurs pages Facebook du mouvement.

Les informations à retenir - Trois jours après les mobilisations du 1er mai, des gilets jaunes prévoient de redescendre dans la rue - À Paris, la préfecture a interdit plusieurs secteurs et s'attend à de nouveaux débordements - Plusieurs rassemblements sont prévus en France, dont un important à La Roche-sur-Yon

À Paris, craintes de nouveaux débordements

À Paris, un groupe "Acte 25 Sédition A Paris" a été créé et quelque 1.200 personnes se disent intéressées. Les participants sont invités à se ressembler dès 9 heures du matin, mais aucune précision n'a été donnée sur le lieu.

Le préfet de police de Paris a pris un arrêté interdisant "tout rassemblement revendicatif" sur l'avenue des Champs-Elysées "dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l'Assemblée Nationale", ainsi que dans le secteur de Notre-Dame de Paris. "Il existe des raisons de penser que les violences et dégradations que subit Paris depuis le début du mouvement dit des 'gilets jaunes' sont susceptibles de se reproduire le 4 mai", a expliqué le préfet Didier Lallement dans un communiqué.

"Risque de débordements" à La Roche-sur-Yon

Des appels à manifestation ont également été lancés sur les groupe de gilets jaunes de Bordeaux, Montpellier ou Rouanne. À La Roche-sur-Yon, en Vendée, une manifestation "inter-régionale" non déclarée se prépare également, et la préfecture met en garde la population d'un "risque de débordements et de violences" dans un communiqué.

Enfin, à Lyon, une page "Acte 25 : Convergence Youth for Climate et Gilets Jaunes !" appelle à faire converger dès 14h les gilets jaunes et les manifestants soucieux de lutter contre le réchauffement climatique. 2.600 personnes se disent intéressés.