En Bretagne, une agence d’interim veut aider les travailleurs handicapés

REPORTAGE

Les travailleurs handicapés sont deux fois plus touchés par le chômage que le reste de la population française. La journée internationale du handicap qui se déroule tous les 3 décembre est l’occasion de rappeler les grandes difficultés que les travailleurs handicapés traversent pour trouver un emploi.

En Bretagne, depuis le mois de janvier, le réseau d'agence Up Intérim leur vient en aide. En s'y inscrivant, Sofia n'a qu'un souhait : ne plus essuyer le même refus à chacune de ses demandes d'emploi. "On m’a dit que, comme j’avais des problèmes de santé, aucun poste ne pourrait correspondre à mon handicap", se souvient-elle.

Une agence lancée par 12 entreprises

Comme Sofia, des milliers de travailleurs handicapés errent en marge du circuit classique Pôle emploi, agences d'intérim, petites annonces. Pour y remédier, 12 entreprises adaptées situées en Bretagne ont lancé Up Intérim en janvier dernier. Ce réseau d'agences est exclusivement réservé aux personnes ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH).

>> LIRE AUSSI - De nouvelles technologies pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

"Le handicap fait encore peur à beaucoup de monde"

"Le handicap fait encore peur à beaucoup de monde, car on imagine une personne en fauteuil roulant ou quelqu’un qui n’est pas capable de travailler comme les autres alors que ce n’est pas le cas !", explique Julia Barone, la directrice de l’agence au micro d’Europe 1. "La première chose à faire, c’est rassurer les clients et leur dire que ce n’est pas parce que la personne a un handicap qu’elle va travailler différemment des autres", poursuit-elle.

Les clients sont les entreprises démarchées pour embaucher quelques-uns des 650 inscrits à Up Intérim. Début décembre, une centaine était d'ailleurs déjà placé sur des postes de bureautique, de manutention ou dans la grande distribution. Après la Bretagne, le réseau doit se développer dans les prochains mois en Occitanie ou encore dans l'Est et le Nord de la France.

Pour rappel, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de compter au moins 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs sous peine de pénalité.