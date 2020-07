Emploi : les Master et les apprentis, oubliés des annonces d'Emmanuel Macron ?

INTERVIEW

Emmanuel Macron a présenté ce mardi midi lors de l'interview du 14-Juillet un plan pour favoriser l'emploi des jeunes, premiers concernés par la crise économique conséquente de celle, sanitaire, liée au coronavirus. Mais les mesures du chef de l'État, parmi lesquelles l'exonération des charges pour les jeunes, 300.000 contrats d'insertion ou encore 100.000 services civiques, sont jugées insuffisantes par Orlane François, la présidente de la Fage, première organisation étudiante de France. Pourquoi ? Parce que, estime-t-elle, la batterie de mesures présentées par le président de la République ne concernent pas tous les jeunes, oubliant notamment les apprentis et les étudiants en Master qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi.

Le "dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes", prévu pour "un à deux ans", présenté ce mardi par Emmanuel Macron vise à favoriser l'embauche de salariés 'à faibles qualifications, jusqu'à 1,6 Smic". Or, selon Orlane François, interrogée par Europe 1, "les étudiants en Master ne rentrent pas dans les critères donnés par le président de la République pour l'exonération des charges. Et ces étudiants, qui vont être diplômés d'un Master 2, vont être à la recherche d'un emploi maintenant et vont être en difficulté pour trouver. Et ce ne sont pas des étudiants qui ont un capital social très élevé comme certains pourraient le croire", estime la présidente de la Fage.

Un "vrai problème"

Alors, certes, Orlane François reconnaît la "priorité importante donnée aux jeunes qui sont peu ou pas qualifiés, parce que ce sont ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi". Mais elle considère l'absence de considération pour ces Master 2 comme un "vrai problème", "comme c'est déjà le cas pour l'apprentissage, dont les jeunes sont encore une fois exclus de ces annonces".

Lors de la présentation de ses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, Emmanuel Macron a également évoqué 200.000 places dans des formations qualifiantes pour prolonger les études. "On va permettre à des jeunes qui devait rentrer sur le marché du travail de, peut-être, compléter leur formation, d'avoir un semestre ou une année d'études en plus", a-t-il expliqué.