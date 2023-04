Emmanuel Macron : à Saint-Nom-la-Bretèche, les habitants soutiennent le président

Il y a exactement un an, le 24 avril 2022, Emmanuel Macron était réélu président de la République, face à Marine Le Pen, avec un peu plus de 58% des suffrages exprimés. Un an après son élection, au terme d'une année mouvementée, sa popularité est au plus bas. La cote de confiance du chef de l'Etat a perdu 7 points en avril selon le baromètre Elabe. Il conserve tout de même un socle de 25% d'opinion favorable. A Saint-Nom-la-Bretèche, habitants et commerçants le soutiennent plus que jamais. Dans cette commune des Yvelines de 5.000 âmes, presque un électeur sur deux avait voté pour Emmanuel Macron au premier tour il y a un an.

"J'admire son courage"

De belles maisons bordent les allées de cette commune cossue, l'une des plus riches d'Île-de-France. Loin des bruits de casseroles et des slogans contestataires, habitants et commerçants continuent de soutenir le chef de l'Etat. Au marché du centre ville, Emmanuel Macron fait toujours l'unanimité. "Je pense qu'il est courageux", affirme une première habitante. "J'irai voter Emmanuel Macron. Je suis très fier d'avoir ce président en vue de tout ce qui se passe actuellement", admet une autre au micro d'Europe 1. Quant à la réforme des retraites, rejetée par 78 % des Français, elle est ici plébiscitée.

"Au niveau de la réforme des retraites, j'admire son courage", avoue un homme interrogé sur le marché du centre-ville. De plus, pour cette habitante, "si on écoute les Français, on ne fait jamais rien". "On est obligé au bout d'un moment de trancher comme ça, sinon c'est des années de négociations pour rien", déplore-t-elle. Si certains habitants n'étaient pas convaincus il y a un an, ils se rangent aujourd'hui du côté du président. "Je n'ai pas voté pour lui. Mais si c'était à refaire maintenant, je voterai pour lui parce que je considère qu'il fait le job", assure cet homme. Saint-Nom-la-Bretèche semble bien être un village d'irréductibles macronistes.