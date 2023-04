«Il est déconnecté de la réalité» : les Français n'épargnent pas Emmanuel Macron

Le 24 avril 2022, il devançait Marine Le Pen avec un peu plus de 58 % des suffrages. Un an plus tard, l'heure n'est pas à la fête pour beaucoup de Français. Trois sur quatre d'entre eux sont mécontents de l'action d'Emmanuel Macron, un chiffre bien plus élevé que le mois dernier. La cote de popularité du chef de l'Etat est en chute libre et n'a jamais été aussi basse. La réforme des retraites est la principale responsable de ce résultat. La personnalité du président est elle aussi vivement critiquée.

Un président à l'image "contrastée"

"Très déçue de son année et de la façon dont la réforme des retraites s'est passée. Ce mépris qu'il peut avoir envers les gens a l'air d'être assez naturel chez lui", dénonce une passante. "Il n'est pas dans la réalité, il est dans son monde à lui et pas dans le nôtre. Et ce sont deux mondes totalement différents", renchérit un autre tandis qu'un citoyen le décrit comme "persuadé d'avoir raison quitte à être tout seul". Regagner la confiance des Français semble être une tâche difficile pour le président de la République.

Depuis l'adoption de la réforme des retraites, Emmanuel Macron enchaîne les déplacements sur le terrain pour aller à la rencontre de la population. Mais le chemin semble encore long pour une réconciliation avec les Français. Bruno Cautrès, politologue et chercheur associé au CEVIPOF, évoque des "images contrastées" du chef de l'État lors de ces déplacements. D'un côté un président qui est "dans la proximité, qui tombe la veste et retrousse les manches" puis de l'autre "des concerts de casseroles et des images de banderoles qui sont toujours là".

Pour le moment, un redressement de la cote de popularité semble presque impossible. Néanmoins, le socle macroniste reste dans l'ensemble fidèle au locataire de l'Élysée puisque 75 % de ses électeurs du premier tour se disent satisfaits après un an de mandat, ainsi que 40% des électeurs de Valérie Pécresse.