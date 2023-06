Émeutes : à Montreuil, «on peut juste constater la désolation», regrette une commerçante

La situation a été très tendue dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris, et dans de nombreuses communes d'Île-de-France, pour la troisième nuit consécutive. Des émeutes liées à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier mardi après un refus d'obtempérer. À Montreuil, près de Paris, toute une rue commerçante a été caillassée et pillée.

Jeudi soir, la mairie a d'abord été le théâtre de très nombreux tirs de mortiers d'artifice à partir de 23 heures. Puis vers minuit, la violence s'est dirigée vers tous les commerces, pharmacies, magasins de vêtements, de téléphonie ou encore fastfoods dont les vitrines ont été partiellement ou totalement détruites.

"Ce n'est pas pour Nahel"

Monique, qui travaille dans une boulangerie, a constaté les dégâts ce vendredi matin en arrivant après une nuit où elle a très peu dormi puisqu'elle habite à quelques centaines de mètres. "Ils étaient plus de 200 et j'étais en live en train de regarder la mairie en train de brûler. C'est dramatique ce qui s'est passé, c'est horrible. Moi, j'en ai vomi", affirme-t-elle.

"Quand je suis arrivée à 8 heures, que j'ai vu l'état de la mairie, ce n'est pas pour Nahel. Je comprends la peine mais tout le monde est au chômage technique, on ne peut pas travailler. Il ne reste plus rien de toute façon, nous, on n'a plus de caisse, on n'a plus rien. On peut juste constater la désolation", regrette Monique.

Désolation et incompréhension des commerçants et des habitants qui découvrent les stigmates des violences de la nuit et craignent que cela recommence ce vendredi soir. "Ils n'ont pas réussi à entrer dans Carrefour et ils se sont donnés rendez-vous ici à minuit", confiait avec inquiétude à Europe 1 une habitante qui a suivi elle aussi les violences en direct sur son téléphone.