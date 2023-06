Ile-de-France : bus et tramways interrompus à 21h00 tous les soirs jusqu'à nouvel ordre

Pillages, incendies, tirs de mortiers d'artifice, Paris et sa banlieue, tout comme d'autres villes en France, ont été en proie jeudi à une nouvelle nuit de violences après la mort mardi à Nanterre de Nahel, tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire.

"Pour la sécurité des agents et des voyageurs"

Le réseau Île-de-France Mobilités annonce que les bus et trams de la région arrêteront leur service à 21 heures. "En concertation avec la préfecture de police, tous les trams et bus en Île-de-France seront arrêtés au plus tard à 21h00. Cette mesure pour la sécurité des agents et des voyageurs, sera reconduite tous les soirs jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons à anticiper vos déplacements", peut-on lire sur le compte Twitter d'IDF Mobilités.

⚠ En concertation avec la @prefpolice, tous les trams et bus en Île-de-France seront arrêtés au plus tard à 21h00.

Cette mesure pour la sécurité des agents et des voyageurs, sera reconduite tous les soirs jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous invitons à anticiper vos déplacements. — IDF Mobilités (@IDFmobilites) June 30, 2023

