EN DIRECT - Mort de Nahel : 249 policiers et gendarmes blessées dans la nuit de jeudi à vendredi

Dégradations de bâtiments publics, pillages et échauffourées sporadiques ont secoué jeudi de nombreuses villes de région parisienne et de province pour la troisième nuit consécutive après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire. Gérald Darmanin a annoncé que 667 personnes avaient été interpellées dans la nuit ainsi que près de 249 policiers et gendarmes blessés dan la nuit de jeudi à vendredi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

249 policiers et gendarmes ont été blessés

Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise à 13 heures

En plus de l'Île-de-France, Lyon, Marseille ou encore Orléans ont été touchées par les violences

Le policier "est dévasté (...), jamais il n'a voulu tuer ce jeune homme", affirme son avocat

Invité ce vendredi matin au micro d'Europe 1, l'avocat du policier placé en détention provisoire, maître Lienard, souligne l'émotion du fonctionnaire. "Il est dévasté. C'est un acte évidemment dramatique mais qu'il estime avoir dû commettre et il se retrouve en prison pour l'avoir fait", explique l'avocat. Mais ce dernier l'assure : "Il est dévasté (...), jamais il n'a voulu tuer ce jeune homme".

Gérald Darmanin a annoncé que 667 personnes avaient été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi. "Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence. Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 667 interpellations", a tweeté le ministre de l'Intérieur.

Du côté des autorités, on compte, selon Beauvau, 249 policiers et gendarmes blessés.

Face à la situation, Emmanuel Macron présidera à 13 heures, une nouvelle cellule de crise pour la deuxième fois en deux jours. Le chef de l'Etat, qui se trouve à Bruxelles depuis jeudi pour un sommet européen, pourrait pour cela devoir écourter sa présence et rentrer avant la fin, si les discussions avec ses homologues ne sont pas terminées. Il doit tenir une conférence de presse avant de quitter le Conseil de l'Union européenne.

Des couvre-feux nocturnes décrétés dans plusieurs villes

Saisi par une vidéo amateur, le tir à bout portant du fonctionnaire sur l'adolescent lors d'un contrôle routier continue à embraser de nombreux quartiers populaires du pays. Pour endiguer une "généralisation" des violences urbaines, les autorités ont mobilisé 40.000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d'intervention d'élite comme le Raid (police) et ses véhicules noirs blindés ou le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployés dans plusieurs villes.

Des couvre-feux nocturnes ont été décrétés à Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et Compiègne (Oise). Et dans le Nord, la préfecture a interdit tout rassemblement par endroit et mobilisé un hélicoptère et des drones. Malgré ce déploiement massif, des violences et des dégradations ont été signalées jeudi soir dans de multiples villes.

"Il n'y a pas d'affrontement très violent en contact direct avec les forces de l'ordre, mais il y a un certain nombre de magasins vandalisés, de commerces pillés voire incendiés", a détaillé un haut-gradé de la police nationale. Cela a été le cas dans le cœur de Paris, aux Halles et dans la rue de Rivoli qui mène au Louvre, mais aussi en banlieue parisienne, dans l'agglomération de Rouen, à Nantes et à Brest, où le sous-préfet Jean-Philippe Setbon a décrit à l'AFP "beaucoup d'affrontements entre policiers et petits groupes très mobiles".

Lyon, Marseille, Orléans touchées par les violences...

En Seine-Saint-Denis, "quasiment toutes les communes" ont été impactées, a constaté dépitée une source policière à l'AFP. De nombreux supermarchés ont été pillés notamment à Montreuil et Epinay-sur-Seine. A Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l'entrée d'un centre commercial qui a été en partie pillé et incendié, indique une source policière. Comme la veille, les forces de l'ordre ont également été visées, des poubelles, des voitures et des bus brûlés, notamment à Villeurbanne (Rhône), ont constaté des journalistes de l'AFP, ou à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

A nouveau, des bâtiments publics ont été pris pour cibles par des groupes souvent encagoulés ou dissimulés sous des capuches, comme à la mairie du quartier prioritaire de l'Argon à Orléans. Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau a par exemple été visé par un cocktail molotov, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. A Lille (nord), la mairie d'un quartier populaire du sud a été incendiée et une autre, dans l'est de la ville, a été caillassée, selon l'Hôtel de ville. Les brasiers se sont multipliés à Roubaix, sous les sirènes des pompiers et le projecteur d'un hélicoptère de la police.

Dans le centre-ville de Marseille, c'est la devanture de la bibliothèque municipale de l'Alcazar qui a été endommagée. A quelques encablures de là, sur le Vieux-Port, des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre à un groupe de 100 à 150 personnes qui auraient tenté de monter des barricades.

Une école maternelle visée à Mâcon

En Saône-et-Loire, Mâcon, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône ont vu des "affrontements entre forces de l'ordre et fauteurs de troubles, qui ont mis le feu à des poubelles et à des véhicules", a indiqué la préfecture dans un communiqué. "Des établissements publics ont été visés", notamment une école maternelle à Mâcon et la mairie de Sanvignes-les-Mines, un bourg de 4.000 habitants, selon la même source. En Isère, des feux ont notamment visé un bureau de la police municipale à Villefontaine, une cour d'école à Bourgoin-Jallieu et une salle de spectacle à Fontaine, selon les pompiers.

A Lyon et Grenoble, les transports publics étaient toujours perturbés vendredi matin, selon les informations obtenues auprès des réseaux TCL et M'Tag. Les conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait à Grenoble après des "tirs de mortiers" dans la soirée de jeudi, selon M'Tag. La circulation sur deux lignes de bus reste "perturbée" vendredi jusqu'à nouvel ordre, selon son site internet.

A Vaulx-en-Velin , le poste de police municipale a été dégradé, à Rilleux-la-Pape, une crèche et une médiathèque ont aussi subi des dégâts , selon la préfecture qui fait état de 12 interpellations et 43 blessés légers dans les rangs de force de l'ordre. Des tensions ont notamment éclaté dans le 8e arrondissement de Lyon où le Raid a été dépêché, selon une source policière.

Les pompiers sont également intervenus toute la soirée et une partie de la nuit pour éteindre des "feux de poubelles et de mobiliers urbains"à Annemasse et Annecy, en Haute-Savoie, ont-ils indiqué à l'AFP. A Annecy, les tensions sont apparues dans le quartier des Teppes, selon des images du quotidien régional Le Dauphiné Libéré montrant un groupe de personnes tentant de forcer l'entrée d'un centre commercial. Saint-Etienne et Clermont-Ferrand ont également connu une nuit marquée d'incidents, avec feux d'artifice, feux de poubelles, et voitures incendiées, selon la presse locale.

Nanterre, épicentre des violences

A Nanterre, préfecture des Hauts-de-Seine devenue épicentre des violences, des fusées d'artifices et des grenades ont éclaté dans le quartier populaire de Pablo Picasso où vivait l'adolescent tué, selon une journaliste de l'AFP. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police de Paris, célèbre pour avoir donné l'assaut aux jihadistes qui occupaient le Bataclan le 13 novembre 2015, s'est déployée un moment à l'entrée de la cité et ses célèbres tours nuages, épaulée dans le ciel par un hélicoptère. Vers 3h00, 245 interpellations ont eu lieu à Paris et dans la petite couronne, selon la préfecture de police.

C'est de Nanterre qu'est partie dans l'après-midi une "marche blanche" à la mémoire de Nahel qui a rassemblé 6.200 participants, selon la préfecture de police, aux cris de "justice pour Nahel" et "plus jamais ça". "J'en veux pas à la police, j'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils", a déclaré la mère de la victime, Mounia M., au micro de l'émission "C à vous" sur France 5.

La marche qu'elle menait s'est terminée dans la confusion par des heurts. Du mobilier urbain a été détruit, des voitures incendiées et le monument de la Résistance et de la Déportation a été dégradé.

Le policier placé en détention provisoire

Depuis la mort de Nahel mardi, des écoles et des édifices publics ont été la cible de la colère de jeunes habitants des quartiers populaires et incendiés dans de multiples villes de France, rappelant les émeutes qui avaient embrasé la France en 2005 après la mort de deux jeunes poursuivis par la police. Des "scènes de violences" contre "les institutions et la République" qui sont "injustifiables", a fustigé Emmanuel Macron.

Le drame à l'origine de l'embrasement s'est produit à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, lors d'un contrôle de police sur la voiture conduite par Nahel, un mineur connu pour des refus d'obtempérer. "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme" par le policier auteur du tir "ne sont pas réunies", a déclaré jeudi matin le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache. Ce policier de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire dans l'après-midi.

Une vidéo, authentifiée par l'AFP, a montré que ce motard de la police nationale positionné le long de sa voiture tenait Nahel en joue après une course-poursuite puis a tiré à bout portant. L'affaire a relancé la controverse sur l'action des forces de l'ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers.