Elliot Page : "C'est important que des personnalités fassent leur coming out" transgenre

C'est un coming out qui fait beaucoup parler : Elliot Page, jusqu'ici connu sous le nom d'Ellen Page, révélation nord-américaine du cinéma en 2007 dans Juno, a annoncé mardi sur les différents réseaux sociaux qu'il était une personne transgenre. La star de la série Netflix The Umbrella Academy a publié un long texte dans lequel elle affirme que le pronom à utiliser pourest "il ou iel". Jusqu'ici, les personnalités publiques du divertissement qui se sont déclarées transgenres sont rares, comme Laverne Cox, de la série Orange is the New Black, ou encore l'actrice américaine Caitlyn Jenner.

La transition, "un épanouissement"

Pour Agnès Cordat, pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière, plus les personnes connues prendront la parole sur ce sujet, plus les personnes transgenres seront considérées : "C'est important qu'il y ait plus de visibilité, qu'il y ait aussi des personnalités qui fassent leur coming out de façon positive", estime la spécialiste au micro d'Europe 1. "Ce que je constate avec les jeunes dont je m'occupe, c'est que la transition sociale, médicale et/ou chirurgicale est un épanouissement de la personne."

Mais dans son texte, Elliot Page évoque aussi ses peurs face aux difficultés d'être transgenre aujourd'hui, ce qui concernerait environ 15.000 personnes en France. L'acteur rappelle les envies suicidaires plus élevées que la moyenne chez les personnes trans et, surtout, les actes de violence. Selon un rapport de SOS Homophobie, les témoignages d'agressions à l'encontre des personnes transgenres en France ont augmenté de 130% en un an.