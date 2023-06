Elles sont «plus qu’indispensables» : 2.000 secrétaires de mairie manquent en France

Elles sont souvent la clé de voûte du bon fonctionnement des petites communes : les secrétaires de mairie, à 94% des femmes. Pourtant, il en manque actuellement près de 2.000 partout en France, selon une mission d’information sénatoriale. Manque de reconnaissance, faible salaire, polyvalence dans les tâches : le métier n’attire plus. Deux propositions de loi sont en cours d’adoption au Sénat pour tenter de revaloriser cette profession, essentielle notamment dans les campagnes.

"On est occupées toute la journée"

Amélie Tusha est un peu le couteau suisse de Nothalten, village de 460 habitants. "Je m’occupe de tout ce qui est gestion des ressources humaines, je vais gérer l’urbanisme, les mails qui arrivent tous les jours, les inscriptions à l’école, le renouvellement des baux de chasse, tout ce qui est juridique et je fais l’agence postale communale le matin", liste cette secrétaire de mairie de 39 ans, l’unique dans le village. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne chôme pas. "On nous appelle secrétaire de mairie, donc on pourrait croire qu’on est juste là pour remplir l’agenda de monsieur le maire, qu’on attend que quelqu’un vienne en mairie pour nous demander quelque chose, mais on est occupées toute la journée", assure-t-elle.

"Il n’y a vraiment pas beaucoup de candidats à ce poste"

Le maire de la commune, Marc Reibel, ne pourrait tout simplement pas se passer d’Amélie. "Je dirais même qu’elle est plus qu’indispensable : c’est la personne en laquelle j’ai vraiment confiance", résume-t-il. "Même dans une petite commune, il y a tellement de tâches. Et comme j’ai un métier à côté, je ne suis pas forcément là tous les jours en mairie", explique l’élu.

"Cela me stresserait vraiment si un jour, elle devait partir", confie-t-il. Lui qui a subitement perdu sa précédente secrétaire de mairie le sait bien : "Il n’y a réellement pas beaucoup de candidats à ce poste de secrétaire de mairie. C’est vraiment un grave problème, pas seulement pour notre commune, mais pour toutes celles qui cherchent du personnel", regrette Marc Reibel.

Payée "vingt euros de plus que le SMIC"

Le métier de secrétaire de mairie n’est plus attractif : il en manque actuellement près de 2.000 en France, selon une mission d’informations menée par des sénateurs. Et d'ici à 2030, le tiers de celles qui exercent encore seront parties à la retraite. Il faut dire qu’après 10 ans de carrière, Amélie, considérée comme fonctionnaire de classe C, gagne à peine 1.770 euros bruts par mois, "vingt euros de plus que le SMIC", soupire-t-elle.

Pourtant, passionnée par son travail, il lui arrive de dépanner d’autres petites mairies alentours. "On est en fait quatre secrétaires de mairies dans le secteur pour six communes, regroupées au sein de la communauté de communes de Barr (Bas-Rhin)", explique-t-elle. Ce qui les amène à s’entraider en cas de besoin, "par exemple si l’une d’entre nous est malade et qu’il y a un décès à gérer en urgence sur une des communes", poursuit Amélie. Il arrive même que la jeune femme travaille ainsi sur ses jours de repos.