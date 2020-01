"Elle est bonne" : à Dunkerque, un bain à 8 degrés pour commencer l'année

REPORTAGE

C'est une institution du 1er janvier dans le Nord : se baigner en pleine mer, dans une eau très froide. La plus célèbre de ces baignades ? Le "bain des Givrés", à Dunkerque, qui se déroule dans une ambiance de carnaval. Sur la digue, des chants et une fanfare résonnent pour réchauffer les cœurs alors que le thermomètre affiche trois petits degrés.

"Ça fait du bien, elle est bonne !", s'amuse Marie, déguisée en Tahitienne comme son père Bernard, qui compte certainement revenir l'an prochain. Que l'eau soit bonne, il est permis d'en douter : elle est à huit degrés. "Il fait un peu froid mais j'ai promis d'y aller cette année, alors j'y vais !", se motive le père.

"Nous n'avons dormis que deux heures"

Certains sirotent une flûte de champagne comme Sabine et Marie, grimées en hôtesses de mer, jupe bleue, chemise blanche et boléro rouge : "nous avons fait la fête hier et n'avons dormi que deux heures, mais nous sommes 'carnavaleuses' depuis des années et c'est normal d'être là, en plus il nous avons un soleil magnifique que le Sud n'a pas". À elles deux, elles cumulent quinze ans de participation au Bain des Givrés.

Pour d'autres, le bain des Givrés prend la forme d'un entraînement pour le carnaval de Dunkerque qui s'ouvrira le 1er février avec le bal du Chat noir.