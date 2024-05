Élections européennes : les panneaux d'affichage, le calvaire des petites communes

C'est un véritable casse-tête pour les communes : trouver des panneaux d'affichage pour les listes électorales à l'approche des élections européennes. En France, chaque liste doit avoir son panneau d'affichage, sauf que cette année, 38 listes ont été validées, soit trois de plus qu'en 2019, un record. En Loire-Atlantique, la mairie de Saint-Viaud a trouvé une astuce pour respecter l'égalité sans se ruiner.

Une circulaire de 39 pages

Une élection au suffrage universel direct ne s'improvise pas. Toutes les mairies de France ont reçu une circulaire de 39 pages. Charge à elles de faire appliquer les directives, mais ce n'est pas toujours simple dans les plus petites bourgades comme à Saint-Viaud, commune de 3.000 habitants, en Loire-Atlantique.

Cyrielle a pris la tête des opérations en marge de son travail habituel. "C'est compliqué parce qu'on gère aussi les appels téléphoniques, l'accueil physique... Je le fais dès que j'ai du temps, je surligne ce qui peut nous être demandé", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Le support d'affichage libre

Un emplacement précis est demandé pour les 38 affiches des candidats, ce qui demande une certaine logistique, mais aussi des dépenses parfois superflues dans les plus petites communes. Dans le Maine-et-Loire, commune de 150 habitants, on innove. On a ainsi déployé une longue bâche agricole noire pour délimiter les cases avec du ruban adhésif.

"Ça nous paraissait impensable de devoir acheter des panneaux supplémentaires juste pour une élection qui a lieu tous les cinq ans. Avec cette option système D local, ça nous a coûté 20,60 euros en scotch orange", indique le maire de La Lande-Chasles, Jean-Christophe Rouxel. Une astuce permise par la loi puisque celle-ci indique en effet que le choix du support est libre.