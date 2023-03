Éducation : la pénurie de profs continue d'impacter l'apprentissage des enfants

La pénurie d'enseignants continue d'impacter les écoliers, collégiens et lycéens, qui perdent des millions d'heures de cours chaque année où la carence n'est pas atténuée. Les remplaçants manquent dans les académies du pays, comme celle d'Ivry-sur-Seine où Ilham, maman d'une collégienne, constate que cette dernière n'a pas eu cours de français depuis le mois d'octobre.

"C'est de pire en pire. Ça fait aussi trois mois qu'elle n'a plus d'Espagnol. L'histoire-géo, ça fait deux mois, donc je ne peux pas pallier tous ces cours et je ne suis pas non plus enseignante", déplore la mère de famille, avant d'ajouter, "j'ai aussi un boulot à côté. J'ai l'impression qu'on bricole, et puis à vous de vous débrouiller." Pour répondre à cet enjeu, le ministère souhaite que les profs effectuent des heures supplémentaires pour remplacer leurs collègues d'une autre matière.

>> LIRE AUSSI - Pénurie de professeurs à la rentrée : la fragile formation des contractuels inquiète

150 millions d'heures de cours non remplacées

Une solution loin de résoudre le problème, selon Grégoire Ensel, président de la fédération des parents d'élèves. "Que les heures de cours de maths soient remplacés par du français, ça ne fait pas avancer le programme de maths. On préfère largement des créations de postes pérennes", reconnait-il, en dressant un constat alarmant, "on a chaque année un peu plus de 400.000 heures déclarées spontanément par des parents d'élèves sur des problèmes de remplacements. C'est un phénomène totalement national et nous sommes bien loin du compte puisque chaque année, de la bouche même du ministre, il y a 150 millions d'heures de cours qui ne sont pas remplacées."

Pour ces familles, il n'y a donc qu'une seule solution, assurer un vivier beaucoup plus important de remplaçants disponibles.