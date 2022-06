Pénurie de professeurs à la rentrée : la fragile formation des contractuels inquiète

Deux journées de formation organisées par le rectorat, dans le meilleur des cas, avant d’être jetés dans la fosse aux lions des salles de classe. C’est le sort habituel des contractuels, qui sont recrutés sur le tas par les académies en manque de professeurs diplômés. Ils n’ont souvent qu’un niveau licence. Et avec la pénurie inédite d’enseignants - les candidats n’ayant jamais été aussi peu nombreux aux concours de professeurs du primaire et du secondaire (dans certaines disciplines) - ces formations express risquent de se retrouver davantage bâclées. Il existe pourtant des solutions pour les renforcer, à condition de mettre les moyens.

"Il n'ont pas les moyens nécessaires pour les accompagner"

Dans le public les académies sont compétentes pour les former sérieusement, mais le temps et les bras manquent, explique Eric Nicollet, secrétaire général d’un syndicat de l’inspection. "Il faudrait pouvoir, en amont de leur prise de fonction, travailler sur les questions de prise en main de la classe, de gestion de la discipline", explique-t-il, avant de préciser que "construire un cours, c'est quand même quelque chose qui est difficile à improviser. Il y a des outils simples, clairs, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour les accompagner".

400 établissements font appel à Tuto's Me

Pour le privé, certains établissements délèguent à une entreprise le recrutement et la formation des contractuels. Comme à Tutos’Me, où chaque recrue est suivie en distanciel avec un formateur référent pendant plusieurs mois, avant et après leur prise de fonctions : "Imaginez la différence entre deux mois de formation et deux jours. En termes de contenu, on y est largement. On va vraiment aller chercher dans tout ce qu'on peut trouver au quotidien pour un prof contractuel", détaille Antohony Brice, le président de la société. "Les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit en administratif ou en pédagogie ou en discipline, tout est abordé à travers nos parcours".

400 collèges et lycées confient donc à Tuto’s Me à la fois la recherche, la rémunération et la formation des professeurs non diplômés à recruter en urgence. Mais, alors que le public ne consacre environ qu’un Smic à chaque contractuel embauché, cela exige d’investir plus d’argent.