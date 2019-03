Édouard Philippe assure que le projet de loi pour l'extension de la PMA à toutes les femmes "sera présenté en Conseil des ministres en juin prochain"

INTERVIEW

"Pourquoi la PMA [Procréation médicalement assistée] pour toutes les femmes n'est-elle toujours pas encore votée alors que c'était une promesse du candidat Macron ?", interroge Aurélie, une auditrice célibataire de 41 ans qui a fait congeler ses ovocytes en Espagne pour recourir à une PMA. Elle interpelle le Premier ministre Édouard Philippe invité dans la matinale spéciale de Nikos Aliagas vendredi, sur le calendrier du projet de loi de bioéthique, dont l'un des volets concerne l'extension de la PMA à toutes les femmes.

Une présentation en Conseil des ministres en juin. "On devrait présenter en Conseil des ministres un projet de loi en juin prochain qui traite de ces questions", répond Édouard Philippe. "Il y a un gros travail à l'Assemblée en ce moment, qui ne se voit pas, avec des conférences au sein de la majorité", précise-t-il en assurant qu'il espère que les débats parlementaires se feront ensuite "le plus rapidement possible."

Des "sujets complexes" à trancher. "Le projet de loi sera ensuite déposé en milieu d'année et le vote à l'Assemblée et au Sénat suivront", indique le Premier ministre. "Ce sont des sujets complexes qui correspondent à des questions que nous devons trancher. Et pour la PMA, je suis déterminé à ce que les engagements du président en la matière soient tenus."