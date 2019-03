Drôme : l'association L214 dénonce les conditions d'élevage des cailles

L214 se mobilise à nouveau contre l'élevage intensif, cette fois dans un élevage de cailles de la Drôme. Dans des images tournées en décembre et mises en ligne jeudi, l'association de lutte contre la maltraitance animale dénonce "l'enfer" des conditions de vie des oiseaux élevés par l'entreprise Drôme Cailles.

Dans la vidéo publiée sur Youtube, on voit notamment des cailles entassées les unes sur les autres dans des cages pleines de poussières, à plus de 80 par m2, selon L214, et "exposées à un éclairage artificiel afin d'augmenter leur productivité". L'association dénonce également les conséquences terribles de ces conditions d'élevages pour les oiseaux enfermés : "agressions, picages, pertes de plumes, dermatites, et même tumeurs".

La grande distribution invitée à ne plus commercialiser les oeufs issus de cailles élevées en cage

"L'élevage ne prévoit rien pour répondre aux besoins comportementaux des cailles, bien au contraire", s'indigne le co-fondateur de L214 Sébastien Arsac, interrogé par Le Parisien. Et de préciser que "100% des œufs de cailles qu'on trouve dans le commerce sont des produits d'animaux en cage".

Dans un communiqué, l'association invite donc les Français à "cesser d'acheter des produits issus de l'élevage des cailles", et les acteurs de la grande distribution et les grossistes de la restauration à "cesser de commercialiser des œufs issus de cailles élevées en cage".