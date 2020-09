D'où vient l'expression "trouver chaussure à son pied" ?

Le 7 septembre 1953, Nikita Khrouchtchev devenait premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique. Un personnage historique truculent qui restera comme le nouveau visage du parti de l'après Staline. Côté anecdote, l'homme politique est bien entendu connu pour avoir retiré sa chaussure en plein discours à l'ONU et avoir frappé son pupitre avec pour exprimer son mécontentement. Les avis divergent à propos des raisons et de la véracité de l’anecdote, mais la légende demeure. L'occasion pour Stéphane Bern, qui présente chaque jour Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de rappeler l'origine de l'expression "trouver chaussure à son pied".

"Actuellement, cette expression signifie de façon courante 'trouver ce dont on a besoin', le plus souvent 'trouver l’amour'. On notera que la métaphore sexuelle est peu élégante : le pied entre dans la chaussure, il faudra qu’il soit bien à l’aise dedans sinon cela sera vite inconfortable et il faudra alors changer de paire. On dit d'ailleurs trouver 'chaussure à son pied' et non 'chaussures à ses pieds' comme si en trouver juste une pouvait suffire.

Une expression du 17e siècle

L’expression apparaît au 17e siècle mais avec une toute autre signification : à l’époque cela voulait dire 'trouver quelqu'un qui résiste'. Quand on n'a pas trouvé 'chaussure à son pied', on est 'dans ses petits souliers'. Une expression pour signifier que l’on est gêné, qui est devenue beaucoup plus tard 'pas à l’aise dans ses baskets'. D'ailleurs, au Brésil, on dit 'ne pas être à l’aise dans sa jupe'. Promis, j’enquêterai prochainement pour savoir si même les hommes peuvent utiliser cette expression."