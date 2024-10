75 millions d'euros, c'est ce que pourrait rapporter la proposition de la ministre de la Culture Rachida Dati de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris. Une mesure bienvenue pour l'animateur Stéphane Bern, aux commandes d'Au cœur de l'histoire la semaine sur Europe 1 et engagé dans la protection du patrimoine français, qui braque les projecteurs sur la difficulté des petites communes à financer la rénovation des édifices religieux.

"Les petites églises rurales sont à la charge des communes. Mais elles n'ont plus les moyens de les restaurer, et surtout, ce n'est plus en enjeu politique, électoral (...) Les communautés de communes se retrouvent avec sept églises par exemple, comment faites-vous ? (...) Trouvons des moyens pour que les maires des petites communes rurales entretiennent mieux leur patrimoine religieux", affirme Stéphane Bern dans l'émission Pascal Praud et vous.