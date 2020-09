D'où vient l'expression "nager entre deux eaux" ?

Championne du monde de natation synchronisée, 13 fois championne de France, 4 fois championne d’Europe... Le palmarès de Muriel Hermine, née le 3 septembre 1963, donne le tournis. A l'occasion de son 57e anniversaire, Stéphane Bern, qui propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions qu’on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine, revient sur l'expression "nager entre deux eaux".

"D’une manière générale on utilise cette expression pour désigner une personne qui refuse de s’engager, qui ne fait pas de choix, qui ménage la chèvre et le chou : dans ces cas-là, on nage entre deux eaux. C’est en fait au 14ème siècle que l’on commence à le dire et plus spécifiquement dans le domaine maritime : "nager" signifie "conduire un bateau".

Dès lors, le capitaine qui arrivait à nager entre deux eaux était celui qui, malgré de mauvais courants et des vents contraires, réussissait à garder le cap dans la direction souhaitée. En France on a, pour la même signification, "ménager la chèvre et le chou", mais aussi "couper la poire en deux", ou encore "être assis entre 2 chaises", ce qui n’est jamais l’idéal, vous en conviendrez.

Au Brésil, on dit "avoir un pied sur chaque canoë"

Dans les pays anglo-saxons on utilise "to swim between two waters", au Brésil on dit "avoir un pied sur chaque canoë"et en Argentine on préfère "quedar bien con dios y con el diablo", vous avez compris : "bien se conduire avec Dieu et le diable".

Je ne résiste pas à vous livrer une citation de Fanny Ardant : "En amour, il y a un temps pour plonger, mais il faut attendre que la piscine se remplisse si on ne veut pas plonger dans un bain de pieds." Quoiqu’il en soit bel anniversaire à Muriel Hermine ! J’espère qu’aujourd’hui elle nage dans le bonheur."