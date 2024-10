Dominique Farrugia dénonce les propos d'une hôtesse Transavia à l'aéroport d'Orly, la compagnie mène l'enquête

L'accès pour les personnes à mobilité réduite pour monter à bord d'un avion semble encore compliqué et l'acteur Dominique Farrugia, atteint de sclérose en plaque et en fauteuil roulant, n'a pas hésité à le partager sur les réseaux sociaux. "Vie ma vie de PMR. À Orly 3, une hôtesse au sol de Transavia qui me voit avec mon fauteuil électrique dit en me regardant : 'C'est quoi ça ?'. J'essaie de répondre et elle me dit : 'Je ne vous parle pas à vous. Je veux parler à quelqu'un de responsable'", narre-t-il sur son compte X.

Des investigations en interne en cours

Quelques heures plus tard, la compagnie en question n'a pas tardé à lui répondre. Dans l'embarras, Transavia s'excuse de cette situation. La compagnie "rappelle qu’elle veille au bon accueil des personnes à mobilité réduite au travers d’un service dédié au moment de la réservation et d’une étroite coordination avec les équipes des aéroports pour l’accueil le jour du voyage", explique-t-elle au travers des réseaux sociaux.

La petite sœur d'Air France assure que des investigations en interne sont en cours afin de "comprendre précisément la situation et prendre les décisions adaptées". L'acteur a été contacté en privé pour qu'il puisse donner le maximum d'informations aux concernés.