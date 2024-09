Deux ex-salariées de la crèche privée People & Baby, jugées pour violences sur des enfants

Lundi, l’ex-directrice et une ancienne infirmière de la crèche People & Baby de Villeneuve-d’Ascq (Nord) seront jugées à Lille pour des violences présumées sur plusieurs enfants. Déjà renvoyée deux fois, l’audience, collégiale, devra débuter à 14 heures.

Les deux accusées, sont jugées pour "violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime". Plusieurs enfants auraient été victimes de ces violences. L'une des familles impliquées accuse l'infirmière d'avoir enfermé leur enfant dans le noir, provoquant des séquelles psychologiques graves. À l’époque, un autre enfant était rentré chez lui avec des "griffures à la base du cou" et des "traces digitiformes laissant penser à une main d'adulte, sur le bras et le tronc", laissant penser à des actes de violence.

La défense qui conteste les faits

L'ex-directrice, par l'intermédiaire de son avocate Me Blandine Lejeune, conteste les faits, sans entrer dans les détails. De son côté, l'avocat Me Alexandre Schmitzberger, représentant une des familles plaignantes, précise qu'il s'agit avant tout du procès de deux personnes, et non de l’ensemble du groupe People & Baby. Pour lui, le véritable enjeu de ce procès est d'ouvrir "une réflexion plus large (...) sur l'organisation de ces structures, (...) pour faire en sorte que ce genre d'agissement soit éradiqué ou à tout du moins considérablement maîtrisé".

L’affaire prend une dimension particulière en raison de la sortie récente du livre Les Ogres de Victor Castanet. Ce livre-enquête dénonce la "voracité" de certains groupes de crèches privées, pointant du doigt des pratiques non conformes, telles que des enfants laissés à pleurer dans le noir ou privés de repas. La crèche People & Baby de Villeneuve-d'Ascq est l’une des structures longuement évoquées dans cet ouvrage.

Ces révélations ont provoqué un tollé dans l’opinion publique, relançant le débat sur les conditions de travail dans certaines crèches et sur la qualité de la prise en charge des enfants. Aurore Bergé, ministre démissionnaire, est accusée dans ce livre d'avoir conclu un "pacte de non-agression" avec le lobby des crèches.

Des audiences retardées pour investigations supplémentaires

Le procès a déjà été renvoyé à deux reprises. Une première audience avait eu lieu en mai 2023, mais des investigations supplémentaires avaient été demandées. Les avocats de la défense avaient alors dénoncé une enquête incomplète, réclamant notamment des auditions de la médecin et de la psychologue qui intervenaient régulièrement dans la crèche. En janvier, une seconde audience avait également été reportée pour des raisons similaires. La défense des accusées avait pointé du doigt une enquête incomplète et demandé des éclaircissements supplémentaires.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, le groupe People & Baby, dont le fondateur Christophe Durieux a été évincé de la présidence au printemps dernier, a pris ses distances par rapport aux faits évoqués dans Les Ogres. Le groupe affirme que "les pratiques décrites dans l'ouvrage sont en décalage total avec les valeurs que le groupe porte aujourd'hui".