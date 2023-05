Des Yvelines à la Californie : l'incroyable odyssée de «Joe», coach sportif de Kanye West, Omar Sy ou encore Kim Kardashian

Des cités HLM de Saint-Cyr-L'Ecole, dans les Yvelines, à la clinquante côte californienne aux États-Unis. Cette trajectoire peu banale est celle de Joël Bouraïma, alias "Coach Joe". Un nom bien connu des amoureux de la Star Academy dont il est le coach de sport attitré. Mais c'est bien à 9.000 km de Paris, à Los Angeles, que ce Français de 42 ans mène l'essentiel de son activité. Un quotidien qu'il partage avec de grands noms du cinéma, de la chanson et même du sport américain qui ont tous un point commun : leurs séances de sport se font sous la houlette de "Coach Joe". Mais pour en arriver là, c'est un parcours semé d'embuches et de vents contraires qu'a dû affronter Joël Bouraïma. Un itinéraire qu'il retrace dans un livre Toujours tout donner, aux éditions Talent, ainsi qu'au micro d'Élisabeth Assayag dans La France bouge ce vendredi.

Un amoureux de sport dès l'enfance

Dire que rien ne prédestinait Coach Joe à une telle ascension n'est pas tout à fait exact. Car dès le plus jeune âge, ce fils d'un père sénégalais et d'une mère corrézienne se prend d'amour pour l'activité sportive et s'essaie à toute sorte de discipline, allant du judo au football. "C'est en allant tâter de moi-même un peu tout ce qui se faisait au niveau sportif que j'ai découvert que c'était quelque chose qui me plaisait et qui me correspondait tout à fait. Je me voyais bien évoluer dans ce milieu-là. Après, je ne savais pas encore comment ni quelle voie prendre", confie l'intéressé au micro d'Europe 1.

Et le chemin va mettre du temps à se tracer. La faute à un parcours scolaire décousu qui lui ferme les portes qu'il s'empressera ensuite de rouvrir. "Je pensais que ça irait pour passer à la classe supérieure sauf que là, j'en ai peut-être pas assez donné ou, eux ont estimé que ce n'était pas assez. Et en sortie de collège, au lieu de continuer vers une filière normale pour ensuite enchaîner avec la fac, on m'oriente vers cette filière professionnelle vente", se souvient-il.

Un projet professionnel affiné... en Australie

Mais le désir d'évoluer dans la sphère sportive ne le quitte pas. Et si Joël Bouraïma ne regrette en rien cette expérience dans le milieu de la vente, c'est bien une fois son bac en poche et son entrée en fac de sport que sa carrière débute. Mais le rêve américain est encore loin. Pour l'heure, le futur "Coach Joe" enfile le costume de professeur de sport au collège. Un métier dont la réalité s'avère finalement bien différente de l'image qu'il en avait. "Aujourd'hui, j'ai pu voir que les jeunes avaient un intérêt qui a diminué envers le sport. Je ne retrouvais pas, par exemple, l'envie que moi j'avais d'aller à mon heure de sport", assure-t-il.

Joël Bouraïma démissionne et sélectionne "l'endroit le plus loin possible de [son] quartier" pour apprendre l'anglais. Direction l'Australie où sa volonté de devenir coach sportif prend forme. À son retour en France, il croise la route d'un ancien camarade de fac, lui-même coach en salle de sport. À une période où le nombre de coachs sur le marché se veut beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui, Joël Bouraïma voit l'opportunité se dessiner. Au gré des rencontres, il parvient à se constituer un réseau jusqu'à aller exercer son activité dans la très prestigieuse salle de l'Usine Opéra où de nombreuses célébrités viennent s'entretenir physiquement.

"Ce ne sont pas les célébrités qui m'ont fait manger"

Et notamment Omar Sy, originaire de Trappes, tout proche de Saint-Cyr et vieille connaissance de "Coach Joe". À l'Usine, il rencontre également un certain Steven Guttman, multimillionaire américain qui le met directement en contact avec... Kanye West. Pour Joël Bouraïma, le rêve américain devient de plus en plus réalité. En 2015, il part s'installer définitivement sur la côte californienne et chapeaute les entraînements du rappeur mais aussi ceux des sœurs Kardashian ou encore... d'Omar Sy dont il a assuré la préparation physique en amont du film Intouchables.

Et malgré cette nouvelle vie au milieu des stars, hors de question pour Coach Joe d'oublier ses racines. "J'ai commencé avec monsieur et madame tout le monde. Donc ce serait presque ingrat de ma part de les regarder maintenant de haut sous prétexte que je côtoie des célébrités. (...) Ce ne sont pas les célébrités qui m'ont fait manger, ce sont monsieur et madame tout le monde. (...) C'est vraiment eux ma base de travail", assure-t-il.

Désormais, peut-on imaginer voir émerger une "franchise" Coach Joe dans laquelle il développerait sa méthode et prodiguerait ses conseils ? "Une franchise peut-être pas mais pourquoi pas avoir mon endroit", répond l'intéressé. Un projet qui pourrait prendre la forme d'une salle qu'il "dupliquerait sur Los Angeles" afin d'"avoir cette passerelle Paris-L.A, ces deux cultures qui m'ont suivi et qui me voient grandir".