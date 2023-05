Réforme de l'enseignement professionnel : Emmanuel Macron va annoncer la rémunération des lycéens stagiaires

Transformer les lycées professionnels en voie d'excellence est l'objectif de la réforme de l'enseignement professionnel présentée ce jeudi par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera en fin de matinée dans un établissement de Saintes en Charente-Maritime pour détailler les grands axes de la réforme. Le chef de l'État va annoncer que les stages des élèves en lycées professionnels seront rémunérés à partir de la rentrée prochaine. Des stages rémunérés mais à quelle hauteur et sous quelles conditions ?

Une indemnité en fonction du niveau du lycéen

Les stages seront rémunérés à hauteur de 50 euros par semaine en classe de seconde, de 75 euros en classe de première et de 100 euros pour les lycéens en terminale.

Romain, 18 ans, en bac pro forêt en Seine-Maritime, est en stage avec un garde forestier. Il n'est pour le moment pas rémunéré, mais il bénéficiera bientôt de la gratification de l'État. Une très bonne nouvelle pour ce bachelier qui souhaite réduire ses charges. "C'est bénéfique, ça fait plaisir. On se dit qu'on a travaillé et qu'on est remboursé", explique-t-il. Une gratification qui lui permettra de couvrir ses frais de déplacement et son repas du midi.

"On est là pour passionner les jeunes"

Un enthousiasme que partage son maître de stage, Nicolas, garde forestier dans le département de la Somme mais qui n'est pas sans réserve sur le montant des rémunérations. "Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est là pour passionner les jeunes. Il ne faudrait pas que les élèves se disent 'tiens, je vais faire cette formation parce qu'elle rapporte de l'argent' et uniquement pour ça." Cette rémunération s'appliquera à tous les lycéens stagiaires des filières professionnelles dès la rentrée 2023. En France, les lycées professionnels comptent 621.000 élèves, un tiers des lycéens en France.