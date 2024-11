Des viticulteurs en colère ont manifesté lundi matin devant des magasins Lidl à Orange (Vaucluse) et Bagnols-sur-Cèze (Gard) pour protester contre la vente à perte, selon eux, de vins d'appellation Côtes-du-Rhône. À Orange, les viticulteurs ont acheté des bouteilles de Côtes-du-Rhône vendues 1,69 euro l'unité, qu'ils ont ensuite cassées devant le magasin, a expliqué à l'AFP le président des Jeunes agriculteurs (JA) de Vaucluse, Jordan Charransol.

"Ils cassent la viticulture"

"Ils l'achètent 80 centimes le litre pour un coût de production de 1,40 euro", a affirmé M. Charransol, lui-même viticulteur et qui participait à cette action symbolique à Orange, à l'appel de la FDSEA et des JA. "On veut être payés au prix que ça vaut pour qu'on puisse en vivre. En cassant les prix, ils cassent la viticulture", a-t-il ajouté, dénonçant "un déclassement du Côtes-du-Rhône, qui en tant qu'appellation d'origine contrôlée répond à une réglementation stricte".

"Nous en appelons aussi aux consommateurs, qui ont un rôle à jouer. Ils savent bien qu'1,69 euro ça ne rémunère pas le viticulteur, donc il ne faut pas acheter ces vins-là", a-t-il insisté. Une action de protestation a également été menée par des viticulteurs du Gard devant le magasin Lidl de Bagnols-sur-Cèze, a précisé le syndicaliste.