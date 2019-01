Des personnalités répondent à Yann Moix après ses propos sur les femmes de 50 ans

Les propos tenus par Yann Moix dans un entretien à Marie-Claire le 4 janvier dernier ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Dans cette interview, le chroniqueur y affirme être incapable d'aimer une femme de 50 ans car il "trouve ça trop vieux".

Il préfère "le corps des femmes jeunes". Dans cet entretien, à la question "vous pourriez aimer une femme de 50 ans", Yann Moix répond qu'"il ne faut pas exagérer" et que "ce n'est pas possible". La raison ? "Je trouve ça trop vieux", "elles sont invisibles". Par conséquent, "ça ne me viendrait pas à l'idée", explique le chroniqueur. Et d'expliquer ses préférences : "je préfère le corps des femmes jeunes" qui est "extraordinaire", ce qui n'est pas le cas du corps des femmes de 50 ans. Grand seigneur, Yann Moix précise être capable de sortir avec une femme de 40 ans. L'âge cependant changera ses goûts, avance l'écrivain : à 60 ans, il sera capable d'aimer une femme de 50 ans car "50 ans me paraîtra alors jeune".

Yann Moix est un triste sire, confirmation dans « Marie Claire » pic.twitter.com/WjSh9FZcZS — Mona Chollet (@monachollet) 6 janvier 2019

Damidot réplique avec humour. L'animatrice de télévision, Valérie Damidot, 53 ans, a répliqué sur Twitter. "Wesh, gros, nous les quinquas on a pas non plus envie de ton micro kiki, la bonne année a toi", a écrit la présentatrice des As de la déco.

Wesh,gros,nous les quinquas on a pas non plus envie de ton micro kiki,la bonne année a toi. https://t.co/1hy72MAi1X — Valérie Damidot (@DamidotValerie) 6 janvier 2019

La photo de son derrière, voilà ce qu'a trouvé la journaliste Colombe Schneck, 52 ans, pour sa réplique. "Voilà les fesses d'une femme de 52 ans. Quel imbécile tu es, tu ne sais pas ce que tu rates, toi et ton petit esprit bedonnant", a écrit l'écrivaine sur Instagram, dans un post aujourd'hui supprimé.

Un message de ma consœur Colombe #SCHNECK, en réponse aux propos de Yann #MOIX dans ⁦@marieclaire_fr⁩ pic.twitter.com/jmxsje0q12 — Jean-François Guyot (@JFGuyot) 6 janvier 2019

L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz a, pour sa part, répliquer sur un ton plus virulent. D'autres hommes et femmes, connues ou inconnues, ont aussi déploré sur Twitter les propos tenus par Yann Moix.

Yann Moix ne supporte pas le corps des femmes de 50ans et les préfère à 25 ans. Pourrait-on demander aux filles de 25 ans si elles ont envie de se faire aborder par vieux beau misogyne ? — louise massaux (@louisemassaux) 6 janvier 2019

Passionnant point de vue de Yann Moix sur les dates de péremption des yaourts euh des femmes https://t.co/Ihd1Vxbe6t — Agathe Ranc (@agranc) 6 janvier 2019