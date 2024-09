A Marseille, une action de blocage en mer contre la «pollution» des navires de croisières

Samedi matin, des membres des collectifs Stop Croisières et Extinction Rebellion ont mené une action de blocage à l'entrée du port de Marseille. À bord de canoës, ils ont empêché pendant près de deux heures l'arrivée de plusieurs navires de croisière, dénonçant la "pollution" générée par ces géants des mers.

Blocage de croisières à Marseille par des militants écologistes

À bord de leurs canoës, les militants ont déployé des banderoles affichant des slogans tels que "Ça sent le gaz" ou "On est très en colère contre MSC Croisières". Selon Stop Croisières, ces navires, qu'ils qualifient de "villes sur l'eau", ont un impact négatif sur la santé des populations locales et la biodiversité marine. De leur côté, les professionnels de l'industrie de la croisière ont fermement condamné l'action, la qualifiant de "dangereuse et illégale". Ils ont également souligné que l'industrie maritime s'efforce de réduire son empreinte carbone.

Le navire Aidastella, du croisiériste allemand Aida, a ainsi dû faire demi-tour. Ce navire d'une capacité d'environ 2.000 personnes qui devait faire escale dans la deuxième ville de France, a attendu environ deux heures à proximité. Deux autres navires de croisières, le MSC World Europa, 6e plus gros paquebot au monde, et le Costa Smeralda qui devaient en principe accoster à Marseille samedi matin, ont aussi dû patienter au large et ont pu finalement entrer dans le port aux alentours de 9h30. L'opération a mobilisé une dizaine de militants, qui ont ensuite été délogés par la gendarmerie maritime.

Hostilité croissante en Europe

L'hostilité envers l'industrie des croisières ne cesse de croître en Europe. Si le port de Marseille a accueilli 2,5 millions de croisiéristes en 2023, des villes comme Venise et Amsterdam ont déjà pris des mesures radicales en interdisant l'accès de leurs centres historiques aux géants des mers. Une étude de l'ONG Transport et Environnement révèle que les croisières en Europe ont émis plus de huit millions de tonnes de CO2 en 2022, soit l'équivalent de 50.000 vols Paris-New York.

À Marseille, les activités maritimes sont responsables de 39% des émissions de dioxyde d'azote, juste derrière le trafic routier selon AtmoSud, organisme de mesure de la qualité de l'air. Face à ces préoccupations, des associations et des riverains ont déposé une plainte contre X en mars 2023, dénonçant les impacts des pollutions liées au trafic maritime.