Des croisades aux fêtes foraines, d'où vient l'expression "tête de Turc" ?

Vendredi, l'animateur nous raconte l'origine de l'expression "tête de Turc".

A l’époque des croisés, le Turc symbolise pour l’occident chrétien l’incroyant, le barbare, le combattant sanguinaire. Ces soldats étaient particulièrement redoutés, l’empire ottoman régnant par la suite jusque sur les Balkans. Au 17ème siècle une autre expression est souvent utilisée traduisant une admiration mêlée de crainte. En France, on dit communément "être fort comme un Turc".

Au 18ème siècle, l'univers de l'orient fascine. On aime le café, les costumes colorés, les mystérieux harem, c’est alors la mode des sofas et des divans. Lamartine rencontre un franc succès avec son Voyage en Orient.

Dans les fêtes foraines du 19ème, on frappe la "tête de Turc"

Puis au 19ème siècle, dans les fêtes foraines où l’on aime s’amuser autant que se faire peur, une nouvelle attraction fait fureur : pour mesurer sa force on brandit un gros maillet et on tape sur un appareil censé évaluer sa puissance. L’engin, à l’époque, est surmonté d’une tête ornée d’un turban. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a foule pour tenter sa chance et frapper de toute ses forces sur la "tête de Turc".

La pauvre tête étant frappée par des dizaines et des dizaines de personnes, cette activité a donné naissance à une expression utilisée désormais pour désigner toute sorte de moquerie générale.