Depuis quand les humains mangent-ils des insectes ?

Manger des insectes peut paraître digne d'une épreuve de Koh-Lanta. Et pourtant, cette pratique culinaire est en réalité très banale, comme l'explique Olivier Poels dans sa chronique Papilles de la Nation dans Historiquement vôtre sur Europe 1. Aujourd’hui en effet, environ 2,5 milliards de personnes en consomment régulièrement et en ont fait leur source principale de protéines. Et contre toute attente, ils s'en portent très bien.

Une pratique très courante depuis l'homme de Cro-Magnon

L’homme a de tous temps mangé des insectes. C'était le cas de nos ancêtres de Cro-Magnon, dont les peintures rupestres retrouvées démontrent qu'ils consommaient essentiellement des insectes avant de maîtriser la technique de la chasse. Cette pratique, que l'on appelle entomophagie, a duré pendant de très nombreuses années, y compris en Europe : les Grecs mangeaient des criquets ou des cigales, tout comme les romains qui les enrobaient de miel.

Cette pratique a perduré puisqu'au Moyen-Âge, la consommation d’insectes était également très courante. Il est notamment rapporté que Madame de Pompadour servait des beignets de hannetons à cette époque, et que ses invités s'en régalaient.

Flou juridique autour de la consommation d'insectes

Mais c'est la Renaissance qui signe la fin de cette pratique sur notre continent, avec des populations en recherche de plus de propreté et d'hygiène, alors que les insectes sont alors assimilés à quelque chose de sale, potentiellement porteur de maladies. Pourtant, dans certaines régions du monde comme l'Asie, l'insecte est toujours resté comme un produit de consommation courant. Fris, grillés ou en sauce, les marchés en sont remplis.

Ce n'est que depuis une dizaine d’années que les insectes font leur come-back en Europe dans nos assiettes. Mais leur consommation se heurte aux autorisations de Bruxelles. Il existe en effet un imbroglio juridique qui interdit la consommation d'insectes. Aucune autorisation de mise sur le marché n'a été acceptée alors que des fermes d'élevage d'insectes existent en France. Pour s'en procurer légalement, il est par ailleurs possible d'aller en Belgique, où il est officiellement autorisé d'en consommer.