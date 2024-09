Dépistage des IST sans ordonnance, pensions de retraite, groupe de niveaux au collège... Ce qui change au 1er septembre

Comme chaque rentrée, la rentrée 2024 est marquée par de nombreux changements dans différents domaines comme les transports, l'enseignement, l'économie ou la santé. Groupes de niveau au collège, dépistage de certaines IST sans ordonnance, pensions de retraite… Tour d'horizon des principales nouveautés dans le quotidien des Français.

Changement du taux de prélèvement à la source

Il change automatiquement en septembre chaque année. Le taux de prélèvement à la source est calculé en fonction de votre déclaration de revenus effectuée au printemps. Si vos revenus déclarés de 2023 se sont avérés différents de ceux de l’année 2022, votre taux d’imposition changera, impliquant une modification de votre salaire. Il est possible de consulter ce nouveau taux dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr, ainsi que de demander une modulation, mais à certaines conditions.

Revalorisation des pensions de retraite

Seuls 600.000 retraités sur les 1,7 million de personnes concernées par la réforme des retraites de 2023 ont pu bénéficier d’une augmentation moyenne de 60 euros brut par mois en septembre dernier. À partir de la rentrée, le plus d’un million de retraités restants devraient recevoir un rattrapage d’environ 700 euros. Ces versements revalorisés seront effectués le 9 octobre 2024, avec les pensions de septembre.

Changements principaux à la rentrée scolaire

Cela devait être une mesure phare à la rentrée pour palier aux difficultés croissantes des élèves de l'Hexagone, notamment en français et en mathématiques. Mais le manque de Premier ministre - et de nouveau gouvernement - laisse la réforme en suspens. La ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, Nicole Belloubet, a promis qu'ils seront tout de même mis en place en classe de sixième et de cinquième dans ces deux matières, "avec souplesse et pragmatisme", lors de sa conférence de presse de rentrée mardi.

Deux autres expérimentations commenceront dans plusieurs établissements : la "tenue unique" à l'école et l'interdiction des téléphones portables au collège. La première sera testée sur la base du volontariat dans une centaine d'écoles en vue d'une éventuelle généralisation. Pour la deuxième, la "pause numérique" sera, elle, testée dans 195 établissements.

Enfin, de nouvelles évaluations des élèves auront lieu en CE2 et CM2, permettant que celles-ci soient désormais "généralisées au primaire". Cette généralisation est rejetée par trois syndicats enseignants (FSU-Snuipp, CGT éducation et Sud éducation) qui ont appelé à la grève dans les écoles maternelles et élémentaires le 10 septembre.

Simplification des procédures pour les agriculteurs

Alors que le début de l'année a été marqué par la crise de l'agriculture, avec des manifestations et des blocages dans tout le pays, de nombreuses promesses avaient été avancées par le Premier ministre, Gabriel Attal ; notamment une simplification des démarches pour obtenir des aides financières et des recours. C'est désormais chose faite : un nouveau décret visant à simplifier les procédures administratives dans le cas de projets agricoles va entrer en vigueur.

Il réduit de quatre à deux mois le délai de recours contentieux contre les installations d’élevage ou les ouvrages hydrauliques agricoles. Cette mesure, contenue dans le projet de loi d’orientation agricole, vise à permettre aux agriculteurs de savoir plus rapidement si leurs projets sont validés ou non et de se consacrer davantage à leur travail. Le but étant de réduire l’ensemble de la procédure à une durée de "24 mois maximum", ce que rappelait en mai dernier sur X (ex-Twitter) le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau.

Pour les voyages en avion, retour de la limite de 100 ml de liquide dans les bagages

À partir du 1er septembre, les voyageurs transitant par les aéroports européens devront à nouveau se conformer à la règle des 100 ml pour les liquides en cabine. Cette règle avait été assouplie après l’introduction, depuis quelques mois, de nouveaux scanners capables de différencier des liquides dans les bagages à main et de détecter des explosifs.

Les Britanniques et les Américains ont cependant noté des failles de détection au-delà de cette quantité de 100 ml. L'aéroport de Paris-Orly et celui de Charles-de-Gaulle sont également concernés. La Commission européenne est donc revenue sur cette annonce.